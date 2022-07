Wie sich richtig viel Gas sparen ließe, wenn Mieter, Vermieter und Politik an einem Strang zögen und das auch noch in dieselbe Richtung, schildern Lion Hirth und Silvana Tiedemann von der privaten Berliner Hochschule Hertie School in einem Gastbeitrag für den SPIEGEL: »Deutschland steckt in der schwersten Energiekrise seit dem Ölpreisschock von 1973«, schreiben sie. In der Diskussion gehe es schnell um Atomkraft, Flüssiggas-Terminals und grünen Wasserstoff. »Dabei ist das größte Thema weit profaner: Heizen.« Fast die Hälfte des insgesamt genutzten Gases werde für Gebäudewärme verbraucht, weit mehr als in Industrie oder Kraftwerken. »Um uns auf Knappheit und hohe Preise vorzubereiten, müssen wir vor allem schlauer heizen«, schreiben sie. »Manches geht dabei ziemlich leicht.« Tatsache sei aber auch: Selbst wenn Russland weiter Gas liefert, werden die Heizkosten im kommenden Winter explodieren. »Energiesparen ist also auch mit Blick auf den eigenen Geldbeutel zu empfehlen.« Wir werden uns warm anziehen müssen.

Lesen Sie den ganzen Gastbeitrag hier: Schlauer heizen – so geht's

2. Teurer wohnen

Erst klingt es nach einer guten Nachricht, was mein Kollege Henning Jauernig berichtet: In den großen Städten Deutschlands sinken die Immobilienpreise. 15 Jahre lang wurden Häuser und Wohnungen immer teurer, im Jahr 2021 im Schnitt sogar um elf Prozent. Endet jetzt dieser Trend? Ja, sagt Henning: Erstmals seit der Finanzkrise 2008 lasse sich ein deutlicher Preisrückgang feststellen. Zwar nicht in enormer Höhe und nicht überall in Deutschland, aber zumindest in den deutschen Metropolen Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart.