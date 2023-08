Guten Abend. Die Ortschaft Coningsby liegt nordöstlich von Birmingham, auf etwa demselben Breitengrad wie Dublin. Also nicht am Mittelmeer. Und doch wurde dort am 19. Juli eine Temperatur gemessen, die sich wie ein Druckfehler liest: 40,3 Grad Celsius. Es war die Hölle, beziehungsweise der Höllenhund Cerberus, auf dessen Namen die Meteorologen ein Hochdruckgebiet getauft hatten, das nordafrikanische Hitze nach Europa und bis hinauf nach Schottland gedrückt hatte. Eben dort, in Aberdeen, hat der britische Premierminister Rishi Sunak angekündigt , über hundert neue Öl- und Gasförderlizenzen für die Nordsee zu erteilen. Das sei umweltfreundlicher, als Öl von weither zu importieren, und mit den Gewinnen ließe sich irgendwann einmal bestimmt CO₂ in großem Stil unter dem Meeresboden speichern. Unser SPIEGEL-Mann in London, Jörg Schindler, sitzt in einem Haus, wo es durch die Ritzen zieht, und schreibt: »Die Hitze vom Juli ist leider einem durchgängig regnerischen 20-Grad-Sommer gewichen. Aber im Ernst: Es war schon vorher deprimierend zu sehen, wie wenig sich viele Briten ums Klima scheren. Dass Sunak diesem Land jetzt noch, aus billigstem Wahlkalkül und mit widersinnigen Argumenten, die letzten Reste von Klimabewusstsein austreiben will, macht mich sprachlos.«

Lesen Sie hier Schindlers Analyse über die späte Liebe eines Premiers zu den Fossilen: Weg mit dem »grünen Mist«.

