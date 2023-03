FDP-Politiker Konstantin Kuhle wies Habecks Mutmaßung zurück, man habe seinen Gesetzentwurf zum Heizungstausch vorzeitig an die »Bild«-Zeitung durchgestochen, um ihn zu erledigen. »Wer sagt, dass es nicht Habecks Ministerium selbst war?«, twitterte Kuhle.

Und dann kam auch noch FDP-Vize Wolfgang Kubicki mit der These um die Ecke, dass Habeck ein ähnliches Verständnis von Freiheit habe wie, kein Witz, Wladimir Putin. Im Interview mit einem Onlinesender namens »Massengeschmack.tv« sagte Kubicki: »Putin und Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist.« Nur greife Habeck nicht wie Putin zum Mittel der Gewalt, sondern wolle »es durch Verbote machen«.

Kubicki hat sich inzwischen entschuldigt. Dennoch fragt man sich: Was ist da bloß los?

Am Sonntag will sich der Koalitionsausschuss treffen. Je nach Zählweise hängen bis zu 40 Projekte der Ampel in der Luft, weil sich die drei Partner nicht einigen können; vom EU-Verbrennerautoverbot bis zur Kindergrundsicherung.

Doch während in der öffentlichen Debatte bislang zumeist die FDP als Schuldige ausgemacht wurde, weil sie sich den Plänen der beiden linken Partnern widersetze, rücken nun die Grünen in die Außenseiterrolle. Was wohl auch an der Radikalisierung ihrer Forderungen liegt.

Das von Habeck forcierte Verbot neuer Öl- und Gasheizungen halten viele in der SPD für unausgereift und unsozial. Das von der grünen Umweltministerin Steffi Lemke vorgeschlagene Biosprit-Ende bis 2030 lehnen die SPD-Fachpolitiker ab. Und dass die Grünen jetzt auch noch den Kohleausstieg in Ostdeutschland vorziehen wollen, geht nach Genossenmeinung gar nicht.

Habeck habe »anscheinend in seiner eigenen Partei ein bisschen Druck auf dem Kessel«, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert heute. Aber »man sollte mit dem Druck nicht so umgehen, dass man jetzt einfach in alle Richtungen deswegen koffert«.

Marina Kormbaki und Christian Teevs aus unserem SPIEGEL-Hauptstadtbüro analysieren, dass hinter den Streitereien zwischen SPD und Grünen auch ein tieferer Konflikt steckt . Für die Grünen gehe es um die Rolle als führende Kraft der linken Mitte. Auch die SPD sehe die Grünen als Konkurrenten, gepaart mit einer gewissen Herablassung. Subtext: Die Grünen müssten noch in der Regierung ankommen.

Ich glaube, dass es die meisten Wählerinnen und Wähler nicht schlimm finden, wenn Koalitionspartner in einer Sachfrage hart streiten. Doch wenn sich der Eindruck durchsetzt, dass die Regierung handlungsunfähig wird, weil jede Partei nur noch die eigene Stammklientel bedient, wird die selbsternannte Fortschrittskoalition zur Belastung.

2. Ein Schuss bei der »Reichsbürger«-Razzia

Die Bundesanwaltschaft hat heute erneut mehrere Wohnungen von mutmaßlichen Anhängern der sogenannten »Reichsbürger«-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß durchsucht. Denn die Gruppe ist offenbar größer als bislang gedacht. Die Durchsuchungen richteten sich gegen fünf Beschuldigte aus Bayern, Niedersachsen, Sachsen und der Schweiz. Auch wurden die Räumlichkeiten von 14 weiteren Personen durchsucht, die nicht als verdächtig gelten.