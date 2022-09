So steht es in einem Schreiben des Chefs von Preussen Elektra, an den zuständigen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, der Brief trägt das Datum vom gestrigen Dienstag. Darin widerspricht der Strommanager ausdrücklich den Plänen, die Habeck am Montag vorgestellt hatte. Demnach sollen die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke ihren Regelbetrieb wie im Atomausstiegsgesetz vereinbart zum Ende des Jahres einstellen. Zwei von ihnen, das Kernkraftwerk Isar 2 in Bayern sowie das vom Energiekonzern EnBW betriebene Kraftwerk Neckarwestheim in Baden-Württemberg, sollen allerdings in eine »Einsatzreserve« versetzt werden. Sie sollen nur dann hochgefahren werden, wenn sich die Lage in den europäischen Stromnetzen nicht entspannt.

Der Preussen-Elektra-Chef verweist in seinem Brief auf die Risiken eines solchen Plans. Bereits am 25. August habe man das Ministerium davon unterrichtet, dass dann »ein flexibles Anheben oder Drosseln der Leistung nicht mehr möglich ist«.

2. Ungewohnte Töne von Olaf Scholz

Zu den beeindruckendsten Menschen im Bundestag zählen für mich die Parlamentsstenografen: Mit ihrer Kurzschrift halten sie bei jedem Schnellredner mit, wandeln jedes gesprochene Wort fast in Echtzeit in Geschriebenes um, damit jede Debatte, jeder Zwischenruf, jeder Redebeitrag in vollem Umfang dokumentiert wird. Sie schaffen bis zu 500 Silben pro Minute – was für ein Tempo! Kein Wunder, dass sie sich alle zehn Minuten abwechseln.

Bei der Generaldebatte heute hatten sie sogar beim Kanzler einiges zu tun, dem nicht gerade der Ruf eines besonders dynamischen, mitreißenden Redners vorauseilt. »Doch Olaf Scholz gerät in Rage«, wie meine Kollegin Marina Kormbaki aus unserem Hauptstadtbüro berichtet . Ein Kanzler sei zu erleben gewesen, »der um seinen und den Ruf seiner Regierungskoalition kämpft«, »mit einer Leidenschaft und in einer Lautstärke, die viele Abgeordnete in den Ampelreihen staunen und erleichtert aufatmen lässt«. (Hier Szenen im Video.)