Was ich und vermutlich die meisten von Ihnen nicht wussten: Die vergangenen, ja leider auch sehr warmen drei Jahre waren von der entgegengesetzten Zirkulation La Niña geprägt, die eher kühlend wirkt. Im Jahr 2022 war die Erdoberfläche im Durchschnitt um 1,15 Grad Celsius wärmer als in der Zeit vor der großflächigen Industrialisierung, die im 19. Jahrhundert begann. Eines der kommenden Jahre werde in diesem Vergleich wohl erstmals die Marke von 1,5 Grad überschreiten, heißt es in dem WMO-Bericht. Das im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Ziel würde in solch einem Moment zwar nicht gerissen – das bezieht sich auf den langfristigen Durchschnitt über einen 30-Jahres-Zeitraum. Aber klar kommt die Welt jedes Mal, wenn die Schwelle überschritten wird, dem gesetzten Grenzwert ein Stück näher.

»El Niño ist kein Phänomen des Klimawandels, wohl aber eines, dass die vom Menschen verursachte Erderhitzung zusätzlich beeinflusst«, sagt mein Wissenschaftskollege Kurt Stukenberg. Die letzten drei Jahre habe La Niña durch ihren kühlenden Effekt dafür gesorgt, »dass wir die Wirkung der CO 2 -Emissionen nicht einmal im vollen Umfang zu spüren bekommen haben«. Das kehre sich dieses oder nächstes Jahr nun um. »Die Wahrscheinlichkeit, dass neue globale Temperaturrekorde aufgestellt werden, steigt dann deutlich«, so Kurt. »Rekorde im positiven Sinne wären das freilich nicht – sondern neue besorgniserregende Temperaturhöchststände, die einmal mehr klarmachen, wie wenig Zeit noch bleibt, die Temperaturgrenzen des Pariser Abkommens einzuhalten.«

3. Dass so viele Deutsche durch die Führerscheinprüfung fallen, liegt an mieser Verkehrserziehung, aber wohl auch am schwereren Prüfungsstoff

Als ich mich vor langer Zeit für meinen Motorradführerschein prüfen lassen musste, bin ich vor lauter Nervosität ausgerechnet auf der Hauptkreuzung meiner kleinen Heimatstadt im Allgäu kommandowidrig rechts statt links abgebogen – der Prüfer reagierte mit dem klassischen, bis heute kolossal witzigen Fahrlehrerspruch »Das andere Links!« und gab mir den Führerschein am Ende trotzdem. Offenbar geht es im Jahr 2023 bei Fahrprüfungen noch strenger zu. Mein Kollege Alexander Preker berichtet heute , dass fast jeder vierte und jede vierte Geprüfte durchfällt.