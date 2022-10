Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-Jährigen vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck zwischen 2009 und 2016 in seinem Restaurant »Orlando« und den »Südtiroler Stuben« hinterzogen haben soll.

Der heutige Prozesstag war offenbar auch ein kleines Kammerspiel, wie es oft in meiner Lieblingsserie »Liebling Kreuzberg« mit Manfred Krug zur Aufführung kam: Der Angeklagte verrennt sich, die Verteidigung versucht einzufangen, die Richterin garniert die Monologe mit süffisanten Bemerkungen. Schuhbeck referierte ewig die Vorzüge von Kurkuma-Kapseln, Kardamom und Knoblauch, um dann auf seinen IT-Fachmann im Restaurant zu schwenken und den Olaf Scholz zu geben: »Ich kann mich nicht an Einzelheiten erinnern.« Zwar habe er in den Restaurants keine Kassen manipuliert. Ob er am Computer etwas manipuliert habe, wisse er nicht mehr. Es habe dort immer wieder technische Probleme und Schwierigkeiten bei der Übertragung gegeben.

1200 Rechnungsnummern sollen allerdings allein in den »Südtiroler Stuben« verschwunden sein. »Das spricht jetzt nicht dafür, dass andauernd das Kabel geknickt war«, sagt die Vorsitzende Richterin Andrea Wagner. Am Ende kann sich Schuhbeck einen Seitenhieb auf einen ebenfalls verurteilten bayerischen Steuerhinterzieher nicht verkneifen. »Ich habe das Geld nicht für ein Luxusleben verprasst«, so Schuhbeck. »Ich spiele auch nicht«, sagte er in Anspielung auf seinen Kumpel Uli Hoeneß. Auch »andere Laster« habe er nicht. »Ich habe keine ausländischen Konten oder sonst irgendwo etwas vergraben.« Nun stehe er dennoch »vor den Trümmern meines Lebenswerkes«.

Und wie Hoeneß dürfte Schuhbeck wohl im Gefängnis landen. Nach seinem Geständnis führt an einer Verurteilung kein Weg vorbei. Jetzt geht es darum, wie hoch die hinterzogene Steuersumme ist, die dem TV-Koch nachgewiesen werden kann. Ab einer Summe von einer Million Euro an hinterzogener Steuer droht eine Haftstrafe ohne Bewährung.

3. Gar verrückt

In der Kaskade des Wohlstands gelten Immobilienbesitzer und -besitzerinnen als jene Klientel, die weit oben zu verorten sind. Wer eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus bewohnt, gilt als gut situiert und finanzstark. In den vergangenen Jahren haben sich viele Menschen allerdings das Eigentum nur deshalb leisten können, weil die Zinsen auf einem Tiefststand waren. In der Folge stiegen die Immobilienpreise jedoch ins Unermessliche.