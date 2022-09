Inzwischen aber polarisiert Döpfner immer weniger, dafür politisiert er immer mehr. Mal mit seltsamen Essays, mal mit kruden Argumenten in WhatsApps, warum er trotz Missbrauchsvorwürfen am früheren »Bild«-Chefredakteur Julian Reichelt festhalten wollte, mal mit sonderbaren E-Mails zu US-Präsident Donald Trump . Selbst in der eigenen Belegschaft gab es Unmut bis hin zu Rücktrittsforderungen, als er seinen Intimus Reichelt als jemanden verteidigte, der als einziger gegen einen »neuen DDR-Obrigkeitsstaat« aufbegehre. Fast alle anderen seien zu »Propaganda Assistenten« geworden. Zuletzt irritierte Döpfner, als er an seine engsten Führungskräfte wenige Wochen vor der US-Wahl 2020 schrieb: »Wollen wir alle am 3. November morgens eine Stunde in uns gehen und beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird?« In der E-Mail zählte er die seiner Ansicht nach wichtigsten Errungenschaften Trumps als Präsident auf, von der Sicherheit im Mittleren Osten bis zur Verteidigung der freien Demokratien gegen China und Russland. »Mehr hat keine amerikanische Regierung der letzten 50 Jahre geschafft.« Springer tat Teile der beiden Schriftstücke – das zu Reichelt und das zu Trump – als Ironie ab.

Ganz unironisch, dafür aber gänzlich unverständlich reagierte Springer auf die jüngste Döpfner-Volte. Es geht um einen Interessenkonflikt, den er gegenüber der Öffentlichkeit verschwiegen haben soll. Mit dem vielen Geld, was er besitzt, kaufte sich Döpfner nämlich unter anderem in einen Altbau im Zentrum Berlins ein, in dem Adidas über zwei Etagen ein Geschäft angemietet hatte. Zu Beginn der Coronapandemie stellte Adidas zeitweilig die Mietzahlungen ein. Die »Bild« berichtete wie von Zauberhand über diesen Vorgang und echauffierte sich in mehr als 20 Artikeln. Springer räumt ein, dass Döpfner der Informant der »Bild« war, es sich aber keinesfalls um einen Interessenkonflikt handele, da er »sofort wusste, dass es sich um eine Angelegenheit von überragendem öffentlichen Interesse handelt«.

Das Interesse Döpfners hingegen dürfte sein, heil aus dieser Nummer herauszukommen. Als Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) ist er quasi schon zurückgetreten. Nach dem Reichelt-Debakel gab er im Mai bekannt, sein Amt vorzeitig in andere Hände zu geben. Mal sehen, welche Hände ihn als Springer-Chef beerben.

3. Rücktritt von der Rückhand

Es gibt Symbiosen, die sich längst ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, die man schwer ablegen kann und die einem immer wieder rausrutschen, selbst wenn sie längst Geschichte sind: Bahnchef Mehdorn, Kanzler Kohl, Weltranglistenerster Federer. Letzterer hält den Rekord für den längsten Zeitraum ohne Unterbrechung an der Spitze der Tennisrangliste mit 237 Wochen. Das Männertennis ist ohne ihn kaum denkbar, auch wenn die aktuelle Nummer eins Carlos Alcaraz heißt. Jetzt hat Federer sein Karriereende bekannt gegeben. Und wurde dabei ganz pathetisch: »Zum Schluss, an das Tennisspiel: Ich liebe Dich und werde Dich nie verlassen.«