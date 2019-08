hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Explodierte Russlands Wunderwaffe?

Ein missglückter Raketentest in Russland hat weltweit für Aufsehen gesorgt - genauso wie die anschließende Geheimnistuerei in Moskau. Denn was genau am vergangenen Donnerstag auf dem Militärgelände in Njonoksa passiert ist, dazu hält sich der Kreml nach wie vor bedeckt.

Fest steht: Auf dem Gelände explodierte der Flüssigtreibstoff einer Rakete. Fünf Menschen starben. In der nahe gelegenen Stadt Sewerodwinsk wurde ein Anstieg der Radioaktivität gemeldet, aber erst am Dienstag gab der russische Wetterdienst bekannt, dass der Test mehr Radioaktivität freigesetzt hat als zunächst bekannt.

AFP Das Militärgelände in Njonoksa im Nordwesten Russlands

Die USA wissen inzwischen offenbar auch, welches Waffensystem explodiert ist. Laut einem Tweet von Präsident Donald Trump soll es sich um jenen Marschflugkörper handeln, den Wladimir Putin vor einem Jahr gemeinsam mit anderen Waffen pompös vorgestellt hatte: "Skyfall" heißt er für die Nato, "Sturmvogel" für die Russen. "Das ist kein Bluff", hatte Putin im März 2018 im Zuge der Vorstellung mehrerer neuer Nuklearwaffen gesagt.

Sollten sich die Vermutungen der USA nun aber bestätigen, scheint es Probleme mit "Skyfall" zu geben. Die Vermutung eines Atomexperten: Die Vorrichtung könnte ins Wasser gefallen sein.

Die Zahl des Tages: 365.000

So viele Masernfälle wurden zwischen Januar und Ende Juli dieses Jahres weltweit registriert. Das bedeutet einen extremen Anstieg: Im gesamten Jahr 2018 waren es weniger Fälle. Noch bis 2016 waren die Zahlen rückläufig. Zudem ist der diesjährige Wert der höchste seit 2006. Insgesamt waren seit Januar Menschen in 182 Ländern von der Krankheit betroffen, die als eine der ansteckendsten der Welt gilt. Hier erfahren Sie Details über den aktuellen Bericht der Weltgesundheitsorganisation.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)/ REUTERS Illustration eines Masern-Virus: 2019 gab es schon jetzt mehr Fälle als 2018

News: Was Sie heute wissen müssen

Ermittler sollen Haus von Ex-FPÖ-Chef Strache durchsucht haben: Die Staatsanwaltschaft in Wien hat in einem Bestechungsfall mehrere Razzien durchgeführt. Laut Medienberichten wird auch gegen den Ex-FPÖ-Chef Strache und seinen Parteifreund Gudenus ermittelt .

Die Staatsanwaltschaft in Wien hat in einem Bestechungsfall mehrere Razzien durchgeführt. Laut Medienberichten wird auch gegen den Ex-FPÖ-Chef Strache und seinen Parteifreund Gudenus ermittelt Uno-Menschenrechtsbüro rügt Polizeigewalt in Hongkong: Es gebe ein "erhebliches Risiko von Todesfällen". Die Proteste gehen unterdessen weiter. Am Dienstag legten Demonstranten erneut den Flughafen lahm.

Es gebe ein "erhebliches Risiko von Todesfällen". Die Proteste gehen unterdessen weiter. Am Dienstag legten Demonstranten erneut den Flughafen lahm. Iran steigert nach eigenen Angaben wieder seine Uranbestände: Über 370 Kilogramm Uran, das auf 4,5 Prozent angereichert worden ist, will Teheran verfügen - und damit gleich doppelt gegen das Atomabkommen verstoßen haben.

Über 370 Kilogramm Uran, das auf 4,5 Prozent angereichert worden ist, will Teheran verfügen - und damit gleich doppelt gegen das Atomabkommen verstoßen haben. TUI-Gewinn bricht um 46 Prozent ein: Deutschlands größter Reisekonzern leidet unter den Flugverboten für die Boeing 737 Max. Unter anderem muss TUI Geld für Ersatzmaschinen ausgeben.

Deutschlands größter Reisekonzern leidet unter den Flugverboten für die Boeing 737 Max. Unter anderem muss TUI Geld für Ersatzmaschinen ausgeben. FC Bayern verpflichtet Ivan Perisic: Lange war über eine Verstärkung in der Offensive spekuliert worden. Jetzt hat der deutsche Rekordmeister den kroatischen Nationalspieler nach München geholt - auf Leihbasis.

Luca Bruno/DPA Ivan Perisic: Unterschrift für ein Jahr in München

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essa ys

"Eine Frau soll keinen Mann brauchen müssen, um ein Kind zu gebären": Neue Beziehungsentwürfe müssen neue Diskussionen auslösen, findet Politologin Antje Schrupp. Nicht zuletzt über Vaterschaft.

Herzlich willkommen bei Ihrem exklusiven Anstarr-Service: Möwen ergreifen die Flucht, wenn man sie 20 Sekunden lang anschaut. Aber wer hat darauf im Urlaub Lust? Harald Schmidt hat da etwas für Sie.

DER SPIEGEL Harald Schmidt hat die Lösung gegen nervige Möwen im Urlaub

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

So will Deutschlands Industrie grüner werden: Die Dreckschleudern aus der Schwerindustrie - Zement, Stahl und Chemie - bauen gerade ihre Produktionsabläufe um. Der CO2-Ausstoß muss runter, aus wirtschaftlichen Gründen.

Mit dem Funkwellengewehr auf Drohnenjagd: Immer öfter kreisen ferngesteuerte Minidrohnen über Berlin. Die Sicherheitsbehörden sind alarmiert - und wappnen sich gegen Spionage- oder Terrorangriffe aus der Luft.

B. Niehaus/ RubyImages Mit dem Drone-Jammer HP 47 werden Drohnen kontrolliert und zur Landung gezwungen

Verachtung für die da oben: Die Eliten haben gerade keinen guten Ruf: Sie seien arrogant und hätten die Sorgen der Bürger vergessen, lautet der Vorwurf der Populisten. Der Psychologe Carlo Strenger erklärt das Missverständnis.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie lesen können: Ein Buch wie eine "große Bloß-weg-Feier", schreibt unsere Autorin Anne Haemig . In "Schöner als überall", dem Debütroman von Kristin Höller, Jahrgang 1996, geht es um das Gefühl, unbedingt der Heimat, der Provinz entkommen zu müssen. Aber auch darum, dass es jenseits der Grenzen des Geburtsortes auch nicht immer so läuft, wie es soll, und um Rückkehr. Entstanden ist laut Haemig "eine dieser raren Geschichten, in denen es für alle wurscht ist, wie jung (oder alt) die Figuren sind" - und damit längst nicht nur ein Werk für junge Menschen.

Heike Steinweg/ Suhrkamp Kristin Höller: Debütroman mit Anfang 20

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

