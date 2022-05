Mehr als 140.000 Menschen haben im Internet inzwischen den offenen Brief unterschrieben, in dem Alice Schwarzer, Martin Walser, Dieter Nuhr und weitere Prominente vor einem dritten Weltkrieg warnen . Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, ebenfalls dabei sein: Ich respektiere Ihre Meinung. Aber ich teile sie nicht. Wer der Bundesregierung vorwirft, sie liefere Putin ein Motiv für eine Ausweitung des Krieges auf die Nato, sobald sie die Ukraine mit schweren Waffen unterstützt, macht sich zu Putins billigem Gehilfen. »Was mit der Ukraine passiert, ist das staatliche Äquivalent zu einer Vergewaltigung durch den Ex-Mann, mit angedrohter Vernichtung bei Gegenwehr«, schreibt SPIEGEL-Gastkolumnist Wolfgang Müller . Dass ausgerechnet eine Feministin wie Alice Schwarzer vor diesem Hintergrund die Empfehlung ausspricht, lieber nicht zu arg zu helfen, um dem Gewalttäter keinen Vorwand für einen dritten Weltkrieg zu liefern, sei bemerkenswert. »Insbesondere, da es eine bedeutende Zahl tatsächlicher Vergewaltigungen in diesem Krieg gibt.«

Erinnern Sie sich, wie bei Angela Merkels Abschied viele davon sprachen, man werde sie noch vermissen? Nun, so ist es tatsächlich gekommen, allerdings anders als damals geglaubt. Während sich die Sehnsucht nach Merkels Außen-, Sicherheits- oder Energiepolitik in überschaubaren Grenzen hält, fällt ihre Abwesenheit in der Debatte über Putins Ukrainekrieg unangenehm auf. »Die Altkanzlerin schuldet dem Land mehr als vornehmes Schweigen«, kommentiert heute mein Kollege Nikolaus Blome: »Auf ihre Art ist Merkel ein Ausfall wie Gerhard Schröder.«

Kiew entlarvt angeblich russischen Spion in ukrainischem Generalstab: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Spionagering in den eigenen Reihen ausgehoben. Demnach sollten die Agenten des Kreml ein Passagierflugzeug abschießen .

Wir werden unweigerlich schuldig: Wer nun so tut, als wäre Gewalt das ethisch einzig Richtige, der spielt schon Putins Spiel. Waffenlieferungen können nur die absolute Ausnahme sein – als barbarischer Rückfall in einen archaischen Zustand .

Wie real ist die Gefahr, dass Putin aus Trotz, Frust oder Wahnsinn einen dritten Weltkrieg auslöst? Niemand kann in seinen Kopf sehen, aber es spricht fast nichts dafür, dass er seine Entscheidung davon abhängig macht, ob jetzt auch Deutschland schwere Waffen liefert. US-Amerikaner, Briten und viele andere haben ja längst gehandelt und die Ukraine mit Kriegsmaterial unterstützt. Sollte Putin einen Vorwand brauchen, um die Welt in Brand zu setzen, braucht er keinen Gepard-Panzer an der Front.

Das ist natürlich ein drastischer Vergleich. Aber tatsächlich wüsste man von Merkel gern, wie es dazu kam, dass sich Deutschland unter ihrer Führung immer mehr in Abhängigkeit von russischem Erdgas begab. Warum sie die Bundeswehr in diesem Zustand hinterließ. Und was der Westen nun tun könnte, um Putin zu stoppen – immerhin hat Merkel vergleichsweise viel Zeit mit ihm verbracht.

Nikolaus schreibt, Merkels Nachbarn auf ihrem Flur in einem etwas abgelegenen Bundestagsgebäude sagten, sie komme regelmäßig in die Büros, doch sie rede nicht viel. Angeblich arbeite sie mit ihrer engsten Vertrauten an politischen Memoiren. »Wenn sie vorn anfängt, im Jahr 2005 also, dann wird es bis in die jüngere Gegenwart länger brauchen, als der Ukraine guttut«, so Nikolas.

3. Homeoffice-Trend macht Büromieten billiger? Falsch gedacht

Seit sich die Deutschen wegen Corona ans digitale Arbeiten im Homeoffice gewöhnt habe, bleiben viele Büros tagelang leer, nicht nur beim SPIEGEL, wo man dem Vorsichtsprinzip folgend noch immer lieber so tut, als gäbe es einen Lockdown. Erstaunlicherweise sind die Mieten für Büroimmobilien in Deutschland im vergangenen Jahr aber nicht gesunken, sondern sogar gestiegen, und zwar um fünf Prozent. Die höchsten Zuwächse gab es mit einem Plus von 14,6 Prozent in Bremerhaven. Auch in Potsdam, Münster und Leipzig stiegen die Mieten überdurchschnittlich. Darüber informierten heute das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und der Projektentwickler Preig.