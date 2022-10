Der Grund dafür blieb fürs Erste unbekannt – aber natürlich wurde im Netz auch hier schnell wieder darüber spekuliert, dass es sich um einen Akt der Sabotage in russischem Auftrag handeln könnte. Am späten Vormittag war die Stromversorgung auf der dänischen Insel wiederhergestellt.

Schon nach den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines hatte meine Kollegin Nadia Pantel in einem Bericht aus Dänemark geschrieben: »Auf Bornholm, 150 Kilometer östlich von Kopenhagen, wissen sie, was es bedeuten kann, dort zu leben, wo Russland und der Westen um Einfluss konkurrieren.«

In Deutschland hatten zwei Sabotageattacken auf Kabel der Deutschen Bahn am Wochenende den Schienenverkehr in Norddeutschland lahmgelegt und auch hier für Spekulationen über mögliche russische Urheber gesorgt. Heute wurde bekannt, dass der Staatsschutz in Bochum von einer »politisch motivierten Tat« ausgeht.

Eine größere Ermittlungsgruppe arbeite »mit Hochdruck« daran, die Hintergründe der Tat zu klären, hieß es – wie in solchen Fällen fast immer. Am Samstagmorgen war die Kabel-Infrastruktur der Bahn in Berlin und NRW empfindlich beschädigt worden. In Norddeutschland fuhren knapp drei Stunden lang keine Züge mehr. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sprach von Sabotage. Die Täter hatten zunächst gegen zwei Uhr morgens bei Herne einen Kabelschacht an einer Bahnstrecke geöffnet, der mit einem schweren Betondeckel gesichert war. Dort durchtrennten sie offenbar mit einer Flex eine wichtige Leitung für die interne Bahn-Kommunikation. In Berlin kam es zu einem ähnlichen Anschlag.

Zu den möglichen Tätern und ihrem Motiv machten die Behörden und Minister Wissing bisher keine Angaben. Tatsächlich sind nach Einschätzung der Ermittler auch Linksradikale oder militante Klimaschützer als Verursacher der Sabotageakte denkbar. In der Vergangenheit gab es immer wieder Sabotage bei der Bahn, so hatten linksradikale Gruppen Signalleitungen und Bahnanlagen angegriffen. Diese Gruppen agierten allerdings nicht so professionell, wie es beim Angriff vom Wochenende offenbar der Fall war. Außerdem reklamierten sie in der Regel nach kurzer Zeit die Angriffe für sich. Das ist in diesem Fall nicht geschehen.

»Es könnte nur ein Testdurchlauf gewesen sein«, sagte ein IT-Experte heute in einem Interview, »um die Auswirkungen einer solchen Sabotage zu sehen«.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Staatsschutz geht von »politisch motivierter Tat« aus

3. Die Erlaubnis zum Oben-ohne-Schwimmen reizt viele Menschen zu Hasskommentaren

Fast bin ich ein bisschen dankbar, dass es in diesem manchmal düsteren Herbst auch noch Diskussionen gibt, über die sich mit einer gewissen Gelassenheit berichten lässt. Heute wurde bekannt, dass die Stadt Siegen sehr viele Hassnachrichten erhalten hat, weil in Siegener Schwimmbädern seit diesem Sommer die Regel »oben ohne« für alle galt. Frauen nutzten das Angebot laut der Kommune zwar kaum, aber der Hass, den die Stadt abbekam, war trotzdem enorm.