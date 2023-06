Vor etwa 20 Jahren habe ich mit dem Zigarettenrauchen aufgehört – um dann vor etwa drei Jahren mit dem Zigarillorauchen anzufangen. Ich hatte es einfach vermisst: den Geruch des Tabaks, das Gepaffe, die oft interessanten Gespräche auf Raucherbalkonen und in Raucherecken. Aber natürlich rauche ich viel seltener als früher und niemals auf Lunge.

Wie kommen Menschen ans Rauchen, was bringt sie davon weg? Darüber hat meine Kollegin Marthe Ruddat ein Interview mit dem Drogenforscher Bernd Werse geführt , Leiter des Centre for Drug Research an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

Auf die Frage, welche Methode beim Rauchstopp helfe, sagt Werse: »Kurzberatung oder Verhaltenstherapie spielen bei Weitem nicht so eine große Rolle, wie man meinen könnte. Sie werden nicht gut angenommen und als nicht besonders Erfolg versprechend angesehen. Am ehesten kommen Nikotinpflaster oder Nikotinkaugummis zum Einsatz – aber auch da ist die Hoffnung nicht besonders groß, dass es langfristig hilft. Ein Teil der Menschen war mit dem Umstieg auf E-Zigaretten erfolgreich, insbesondere solche mit Nikotin. Manche nutzen Bücher zum Aufhören. Eine große Mehrheit aber hat angegeben, durch eigene Willenskraft aufgehört zu haben.«

Werse verrät kleine Tricks, wie man seinen Willen beim Aufhören unterstützen kann. Einer seiner Studienteilnehmer habe sich immer gesagt: Wenn ich in zehn Minuten immer noch rauchen will, kann ich es machen. Auf diese habe die Person das Rauchen immer weiter weggeschoben, so lange, bis es keine Rolle mehr spielte.

Die meisten Menschen bräuchten mehre Anläufe, viele schafften es erst beim fünften oder sechsten Mal. »Das ist also auch wieder eine wichtige Botschaft«, sagt Werse: »Es lohnt sich, es zu versuchen.«

