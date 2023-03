1. Sahra Wagenknecht, das Phantom im Bundestag

So häufig die Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht im Fernsehen sitzt, so selten trifft man sie an ihrem vom Steuerzahler finanzierten Arbeitsplatz, dem Deutschen Bundestag. Von den bislang 89 Sitzungstagen in dieser Legislaturperiode hat sie 29 Tage nachweislich verpasst. So ergeben es SPIEGEL-Recherchen . Bei weiteren acht Sitzungen galt sie offiziell als anwesend, fehlte aber bei Abstimmungen, was auf einen frühen Feierabend schließen lässt.