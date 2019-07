hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Deutsch-französischer Schulterschluss in Brüssel

"Hallo Europa! Hello Europe! Salut l'Europe!": So begrüßte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ihre Follower. Nur Stunden zuvor war sie überraschend als EU-Kommissionspräsidentin nominiert worden - und richtete sich passend dafür ihr erstes Twitter-Profil ein. Eigentlich waren bei der Europawahl für die großen Parteienfamilien Spitzenkandidaten angetreten, die nun den Kommissions-Topjob hätten bekommen müssen. Doch sie ließen sich im Rat nicht durchsetzen. Für von der Leyen ist der Wechsel nach Brüssel eine politische Sensation.

Für Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron nimmt das tagelange Ringen um die Topposten in Brüssel offenbar eine gute Wende. Neben der Nominierung für von der Leyen steht mit Christine Lagarde womöglich bald eine Französin an der Spitze der Europäischen Zentralbank (Hier lesen Sie ein Porträt der bisherigen IWF-Chefin). Eine Personalie ist bereits entschieden: Das Europäische Parlament wählte den Italiener David Sassoli zu seinem Präsidenten. Der 63-Jährige soll in der ersten Hälfte der fünfjährigen Wahlperiode amtieren. Dann soll nach einer Abmachung ein Kandidat der Konservativen folgen.

Patrick Seeger/ EPA-EFE/ REX David Sassoli

Die Nominierung der Nicht-Kandidatin von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin sorgt einen Tag nach Bekanntgabe auch für Kritik: Merkel müsse sich am Ende des Personaldeals eingestehen, dass es nicht einmal gelungen ist, eine faire Lösung für die düpierten Kandidaten Manfred Weber und Frans Timmermans zu finden. "Die Demokratisierung der EU ist damit um Jahre zurückgeworfen", kommentiert mein Kollege Markus Becker. Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel nannte die Nominierung von der Leyens einen "beispiellosen Akt der politischen Trickserei".

Von der Leyen wird zudem nun die Bilanz als Verteidigungsministerin vorgehalten: Berateraffäre, Kostenexplosion bei der "Gorch Fock", das Problem mit Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Ein großer Teil der Deutschen hält von der Politikerin nicht viel: Im SPON-Regierungsmonitor belegt sie den zweitletzten Platz.

Die Zahl des Tages: 120

So viele Sekunden dauerte in etwa die totale Sonnenfinsternis in Südamerika an. In Chile und Argentinien konnten Tausende Menschen sehen, wie sich der Mond vor die Sonne schob und sie so verdunkelte. Die Bilder.

Pablo Sanhueza/Reuters Schaulustige während der Sonnenfinsternis in La Serena, Chile

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Die Eltern der "Sea Watch"-Kapitänin Carola Rackete haben erleichtert auf die Freilassung ihrer Tochter reagiert. "Ich freue mich und bin sehr glücklich, dass der Hausarrest aufgehoben wurde", sagte ihr Vater Ekkehart Rackete, 74, dem SPIEGEL. Die Behörden hätten sie zuvorkommend behandelt.

Guglielmo Mangiapane/ File Photo/ REUTERS Carola Rackete in Italien

Kristina Hänel war wegen illegaler Werbung für Abtreibungen verurteilt worden. Nun hat das Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil gegen die Ärztin aufgehoben.

Nun hat das Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil gegen die Ärztin aufgehoben. In globalen Lieferketten deutscher Supermärkte spielt der Schutz von Arbeitern kaum eine Rolle. Das ist die Bilanz einer Untersuchung der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam. Zumindest Aldi Süd macht demnach Fortschritte.

Das ist die Bilanz einer Untersuchung der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam. Zumindest Aldi Süd macht demnach Fortschritte. Die EU-Kommission verzichtet auf ein Strafverfahren gegen Italien. Rom hatte kurz zuvor zugesagt, seine Neuverschuldung zu senken. Sonst hätten Geldbußen in Milliardenhöhe gegen das Land verhängt werden können.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Was macht einen 18-Jährigen reifer als einen 16-Jährigen? Philipp Amthor, der jüngste CDUler im Bundestag, ist dagegen, das Mindestwahlalter herabzusetzen. "Reife oder Interesse sind keine zwingende Voraussetzung für das Wahlrecht", sagt er. Wichtiger seien intensive Diskussionen mit der jungen Generation. Hier finden Sie das Interview mit ihm.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Von der Leyens und Lagardes Nominierungen für EU-Topjobs mag man kritisieren. Aber die beiden werden uns in Europa noch viel Freude bereiten, meint Harald Schmidt. Hier geht es zu seiner Videokolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Schinken-Panscherei? Mehrere italienische Staatsanwaltschaften haben seit dem vorigen Jahr etwa 3,5 Millionen Schinken beschlagnahmt. Weil, so der Verdacht, auf denen zwar "Prosciutto di Parma" draufsteht, der Inhalt aber damit nicht viel zu tun hat, berichtet Hans-Jürgen Schlamp aus Rom.

David Silverman/ Getty Images Parmaschinken, der 24 Monate so aufbewahrt werden sollte

Wenn die Chefs der Großen Koalition auf etwas stolz sind, dann ist es der Kohleausstieg. Doch haben die Forscher recht, wäre der gefeierte Kohle-Stopp in Wahrheit ein Musterbeispiel für staatliches Missmanagement. Eine Kolumne von Michael Sauga.

Nach einem Unfall kommt es auf jede Minute an - doch Bluttransfusionen gibt es erst im Krankenhaus. Dabei ist das Verbluten als Folge schwerer Verletzungen mit Abstand die häufigste vermeidbare Todesursache, sagt der Greifswalder Notarzt Gregor Jenichen. Hier lesen Sie das ganze Interview mit ihm.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Sie könnten heute Abend mal wieder einen Trip in die Achtzigerjahre machen - und die ersten zwei Staffeln von "Stranger Things" schauen, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Als Vorbereitung, denn ab Donnerstag geht es mit der dritten Staffel weiter: Dann wird der Kampf noch blutiger, denn das Böse hat sich schon in der Kleinstadt Hawkins in Indiana eingenistet. Und es wird schnell stärker. Hier lesen Sie die SPON-Rezension dazu.

Netflix Szene aus der neuen Staffel von "Stranger Things"

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Vanessa Steinmetz vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.