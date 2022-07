»Kurz vor der Sommerpause bricht in der Koalition der Verteilungskampf aus«, schreiben die Kollegen. Finanzminister Christian Lindner (FDP), der heute und am Wochenende auf Sylt die Hochzeit mit seiner Lebensgefährtin Franca Lehfeldt feiert, will im kommenden Jahr unbedingt wieder die Schuldenbremse einhalten und hat dafür alle Ministerien zum Sparen verdonnert. Das Arbeitsministerium von Hubertus Heil (SPD) macht rund ein Drittel des Haushalts aus.

Seit 2019 gibt es den sogenannten sozialen Arbeitsmarkt, also staatlich geförderte Arbeitsplätze für Menschen, die seit mindestens sechs Jahren ohne Job sind. Für Menschen, die auf dem regulären Arbeitsmarkt keine realistische Chance mehr haben, etwa weil sie unter psychischen Problemen leiden. »Es ist ein Programm, das den Abgehängten dieses Landes einen Rest an Würde und Teilhabe ermöglichen soll«, kommentiert mein Kollege Markus Feldenkirchen.

Er weist darauf hin, dass es Scholz war, »der im Bundestagswahlkampf vor allem mit einem Wort für sich als Bundeskanzler warb: Respekt! Es stand auf vielen Wahlplakaten, war der Schlüsselbegriff seiner Kampagne. Was damals fehlte, waren drei Buchstaben: l, o und s. Denn das ist die geplante Kürzung für Langzeitarbeitslose: nicht nur instinkt-, sondern auch respektlos.« Gerade in Zeiten, da die Regierung mal eben 100 Milliarden als »Sondervermögen Bundeswehr« aus dem Ärmel schüttelt, warte man auf das »Sondervermögen Sozialer Frieden« bislang vergeblich.

Markus Feldenkirchen fragt sich, »ob dieser Regierung vielleicht doch noch bewusst wird, welch verheerendes Signal sie mit der geplanten Kürzung in ohnehin rauen Zeiten sendet« und macht einen konkreten Vorschlag: »Vielleicht können Kanzler und Finanzminister an diesem Wochenende am Rande von Christian Lindners Hochzeit noch einmal über die Kürzungspläne plaudern. Bei einem Gläschen Champagner in der Sylter Sansibar.«

Lesen Sie hier den vollständigen Kommentar: Das ist respektlos, Kanzler

Und hier mehr zum Thema: Warum die Kürzungen bei Langzeitarbeitslosen dem Kanzler schaden könnten

2. Game over

»In der Politik ist niemand unersetzlich.« Mit dieser Erkenntnis auf den Lippen trat Boris Johnson heute Nachmittag als Parteivorsitzender der Konservativen zurück. Das Amt des Premierministers will er im Herbst aufgeben.

Am Ende wurde der Druck auf ihn einfach zu groß: Nach einer ganzen Reihe von Skandalen waren seit Dienstagabend fast 60 Minister und andere Regierungsvertreter aus Protest gegen Johnson zurückgetreten. Es sei schmerzhaft, viele Projekte und Ideen nicht weiter begleiten zu können, klagte der scheidende Premier. Er sei »traurig, dass ich den besten Job der Welt aufgeben muss«.