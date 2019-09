hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Kurz-Wahl in Österreich

Am Anfang stand ein Skandal. Die Ibiza-Affäre um den Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Christian Strache sorgte in Österreich für eine Regierungskrise, den Bruch der Koalition, das erfolgreiche Misstrauensvotum gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und schließlich für Neuwahlen. So ergaben sich Fragen: Welchen Schaden nehmen die Regierungsparteien? Wer profitiert? Wie geht es weiter?

Bemerkenswert ist vor allem: Gemeinsam hat das Mitte-Rechts-Lager aus ÖVP und FPÖ kaum verloren, sie kommen auf knapp 56 Prozent, nur knapp zwei Prozent weniger als vor zwei Jahren. Das Ibiza-Video habe zwar "die Grundfesten der Republik erschüttert, nicht aber die Mehrheit der Wähler", kommentiert unser Korrespondent Walter Mayr.

Matthias Schrader/ AP Sebastian Kurz: 38 Prozent für die ÖVP

Aber zwischen den beiden ehemaligen Koalitionspartnern gibt es große Unterschiede: Die Rechtsaußen-Partei FPÖ hat klar verloren (und musste dann auch noch den Spott der "Kronen"-Zeitung ertragen). Die konservative ÖVP hingegen hat zugelegt. David Schalko, TV-Autor und -Regisseur, schreibt in einem Gastbeitrag über Kurz: "38 Prozent haben sich für jenen Mann entschieden, der sie am wenigsten mit Inhalten belästigte."

Und mit den Grünen (+8,6 Prozent) gibt es einen weiteren klaren Gewinner. Was heißt das nun für mögliche Koalitionen? Walter Mayr schreibt über vier bis fünf Optionen, Hasnain Kazim erklärt die Situation im Video. Gerade in der Möglichkeit einer Schwarz-Grünen Regierung sieht der Lyriker, Theater- und Romanautor Franzobel "eine Chance für Österreich", wie er in seinem Gastbeitrag schreibt. Mehrere Zeitungen deuten aber bereits an, wie schwierig die Verhandlungen werden könnten - die Pressestimmen.

Die Zahl des Tages: 10

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte nennt Steuerhinterziehung "die Mutter aller Probleme". Und in Italien werden besonders viele Steuern hinterzogen. Das funktioniert vor allem, weil die Italiener noch stark auf Bargeld setzen - und dabei einfacher tricksen können. Jetzt aber will Conte Steuerhinterziehung bekämpfen, indem er das Bargeldgeschäft einzudämmen versucht - mit einer Belohnung für die Ehrlichen: Wer viel mit Karte bezahlt (entweder eine bestimmte Summe oder einen bestimmten Teil seiner Ausgaben), der soll am Jahresende zehn Prozent seiner Ausgaben vom Staat erstattet bekommen. Eine genaue Regelung muss noch folgen.

Alessia Pierdomenico/ Bloomberg/ Getty Images Kaffeebar in Rom

News: Was Sie heute wissen müssen

Trump drohen neue Enthüllungen: Die Ukraine-Affäre entwickelt sich weiter zu einer Bedrohung für den US-Präsidenten. Das Außenministerium soll sämtliche Unterlagen an den Kongress geben, schon in dieser Woche werden erste Zeugen befragt.

Die Ukraine-Affäre entwickelt sich weiter zu einer Bedrohung für den US-Präsidenten. Das Außenministerium soll sämtliche Unterlagen an den Kongress geben, schon in dieser Woche werden erste Zeugen befragt. Die Anhörungen der EU-Kommissionsanwärter laufen: 26 designierte EU-Kommissare und -Kommissarinnen müssen sich im Europaparlament stellen. Um wen muss Ursula von der Leyen zittern?

PATRICK SEEGER/ EPA-EFE/ REX Ursula von der Leyen: Bei den EU-Kommissionsanwärtern gibt es einige Wackelkandidaten

CDU-Bundesparteitag soll "Schwarze Null" festschreiben: Beim Koalitionspartner SPD und unter Ökonomen werden die Rufe nach einer Abkehr von der "Schwarzen Null" lauter. Die CDU will einem Leitantrag zufolge dennoch daran festhalten.

Beim Koalitionspartner SPD und unter Ökonomen werden die Rufe nach einer Abkehr von der "Schwarzen Null" lauter. Die CDU will einem Leitantrag zufolge dennoch daran festhalten. Thomas Cook will mit Hilfe von Neckermann weitermachen: Die Tochter des insolventen Reiseveranstalters soll als Schutzschirm dienen. Mit der Traditionsmarke soll die Wiederbelebung gelingen. Doch noch fehlt ein Staatskredit.

Die Tochter des insolventen Reiseveranstalters soll als Schutzschirm dienen. Mit der Traditionsmarke soll die Wiederbelebung gelingen. Doch noch fehlt ein Staatskredit. Neue Studie zeigt, wie Personalmangel in der Pflege Patienten gefährdet: Laut der Untersuchung haben 53 Prozent der befragten Pflegedienste seit mindestens drei Monaten offene Stellen nicht besetzen können. Die ambulante Pflege sei ein "Hochrisikobereich".

Stories: Die besten Beiträge bei SPIEGEL+

Ein Fall für Günther Jauch: Bully Herbig soll die Affäre um den SPIEGEL-Redakteur Claas Relotius verfilmen. Harald Schmidt verrät in seiner Videokolumne seine Vorstellungen für die Besetzung der Hauptrollen.

Horst Seenotretter: Die Unionspolitiker erkennen Horst Seehofer in der Flüchtlingspolitik nicht wieder. Und seine frühere Gegnerin Angela Merkel ist nun seine wichtigste Verbündete. Was ist da passiert?

Warum VW an Pötsch festhält: Er war schon bei seinem Amtsantritt umstritten, nun klagen ihn die Staatsanwälte auch noch in der Dieselaffäre an. Doch als Chef des Aufsichtsrats hält man Hans Dieter Pötsch bei Volkswagen für unersetzlich.

"Schweigen kann töten": Laurie Halse Anderson wurde als Kind vergewaltigt. Das Buch, das sie darüber geschrieben hat, wurde millionenfach verkauft. Wie spricht man über traumatische Erfahrungen?

Randy Fontanilla

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: Schon am Sonntagabend strahlte ZDFneo die letzten Folgen der Serie "Druck" aus. Ein Glück, dass Sie alle vier Staffeln auch online sehen können. Denn für unsere Autorin Elisa von Hof gehört "Druck" zu den besten deutschen Serien der vergangenen Jahre. Sie bildet das Leben einer Gruppe von Teenagern ab und richtet sich damit vor allem an junge Menschen. Das Besondere dabei: "Hier agieren Figuren, die man im deutschen Fernsehen sonst meist vergeblich sucht", schreibt von Hof. Welche das sind, erklärt sie in ihrer Rezension. Alle Folgen finden Sie hier.

Richard Hübner Serie Druck

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

