Das Thema des Tages: BKA und Verfassungsschutz warnen vor rechtem Terror

Die Gefahr rechtsextremer Gewalt in Deutschland wächst. Laut SPIEGEL-Informationen haben sich die Präsidenten der Bundessicherheitsbehörden in einer Sitzung des Innenausschusses alarmiert gezeigt. Während einer Sondersitzung im Bundestag zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) sprach der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, von einer "neuen Dynamik im Bereich Rechtsextremismus". Er forderte mehr Personal. Auch der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, sprach von einer angespannten Sicherheitslage.

Nach dem Mord an Walter Lübcke ermittelt die Polizei nun noch in einer anderen Sache gegen den mutmaßlichen Mörder. Die Beamten wollen herausfinden, ob Stephan Ernst auch noch an einem Messerangriff auf einen Flüchtling beteiligt war.

Nicht nur der Lübcke-Mord sorgt für ein angespanntes Klima: Zuletzt hatte ein Mann im hessischen Wächtersbach auf einen Eritreer geschossen und sich im Anschluss selbst getötet. Er hinterließ einen Brief mit einer unverkennbar rechtsextremen Botschaft. Die Polizei geht zurzeit von einem frustrierten Einzeltäter aus. Die ganze Geschichte des rechtsextremen Anschlags haben meine Kollegen hier aufgeschrieben.

Zitat des Tages: "Wir müssen die Gurken bei jedem Wetter ernten"

In ihrem "Hitzeaktionsplan" haben die Grünen Hitzefrei für Landarbeiter, Bauarbeiter und Gebäudereiniger gefordert. Ein Bauer aus Brandenburg erklärt: Wenn er und seine Pflücker bei der Hitze frei hätten, dann würde es keine Spreewaldgurken mehr geben. Das kann doch niemand wollen! Die Bauern nicht und auch nicht die Konsumenten.

Donald Trump attackiert Schweden wegen des inhaftierten Rappers A$AP Rocky: Die schwedische Regierung weigert sich, den Angeklagten einfach freizulassen.

US-Rapper A$AP Rocky

In den USA sollen wieder Hinrichtungen auf Bundesebene vollstreckt werden: Donald Trump will damit seine konservative Basis erfreuen.

Donald Trump will damit seine konservative Basis erfreuen. Erdogan droht den USA mit Stornierung von Boeing-Bestellungen: Der Kauf eines russischen Luftabwehrsystems sorgt für Streit zwischen Ankara und Washington.

Der Kauf eines russischen Luftabwehrsystems sorgt für Streit zwischen Ankara und Washington. Fußballer Mesut Özil wurde im Auto mit Messern angegriffen: Teamkollege Sead Kolasinac stellte sich den Angreifern in den Weg.

Teamkollege Sead Kolasinac stellte sich den Angreifern in den Weg. Polizei ermittelt gegen Gymnasiasten wegen Nazisymbolen im Klassenchat: Die Schüler tauschten Hakenkreuze, Hitlergruß und sexualisierte Karikaturen aus.

Harald Schmidt

Und wer bezahlt das Sexspielzeug? Gegen Probleme beim Einschlafen empfiehlt die Barmer-Ersatzkasse Masturbation - und will doch keine Sex Toys bezahlen, ärgert sich Harald Schmidt. Hier geht's zum Video.

Woodstock und die Manson-Morde: Innerhalb einer Woche setzte sich eine Gegenkultur vollends durch. Wie der Sommer 1969 unsere Welt bis heute prägt.

Franz Beckenbauer und das Sommermärchen: Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen abgeschlossen. Nun will sie Anklage gegen Ex-DFB-Funktionäre erheben.

Franz Beckenbauer

Was Sie tun könnten: Haben Sie auch in der Woche wieder kaum Zeit gehabt, etwas Schönes zu kochen? Dann holen Sie das heute nach! Das Robert-Koch-Institut hat die Ernährung junger Menschen untersucht und festgestellt, dass viele Kinder ihre Ernährung durch Diäten und Nahrungsergänzungsmittel optimieren wollen. Aber nichts ist so gesund, wie ein gemeinsames Essen mit der Familie.

Bei der Hitze empfehle ich einen Sommersalat mit Limettendressing - vielleicht vorerst den letzten. Denn so heiß wie jetzt wird es nächste Woche nicht mehr. Dann kommen die Gewitter, prophezeit Jörg Kachelmann in seiner Wetterkolumne.

