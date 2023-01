Mein Kollege Walter Mayr hat »Nichts als die Wahrheit« schon lesen können. Sie ahnen es, es ist keine Eloge an den Vatikan, keine loyale Dankschrift an Papst Franziskus, der ihn schon vor drei Jahren kaltgestellt hat. Das Buch verspricht so viel Sprengstoff, dass ein Priester der Diözese Bergamo Gänswein öffentlich dazu aufrief, den bevorstehenden Verkauf zu stoppen. Und der deutsche Kardinal Walter Kasper sprang bei: »Es wäre besser gewesen zu schweigen. Jetzt ist nicht der passende Moment für so etwas.«

Es scheint im Buckingham Palace und im Vatikan also wenig anders zuzugehen als im weltlichen Leben. Dort soll der ein oder andere Zurückgewiesene ja auch schon mal mit sonderbaren Rundumschlagsschriften auffällig geworden sein. In bessere Positionen bringt man sich in der Regel dadurch aber auch nicht. Es schadet vielleicht der Karriere, aber nicht dem Konto.