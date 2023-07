Gähn, Arbeitnehmer und Arbeitgeber streiten über den Vorschlag der Amtsärzte, in Hitzesommern die Siesta in Deutschland einzuführen. Früh aufstehen, ranklotzen, dann lange Mittagspause – der Gewerkschaftsbund reibt sich die Augen vor Glück, die Familienunternehmer verdrehen sie genervt (hier mehr zur Debatte. Hier mehr zur Rechtslage, was bei Arbeit in brütender Hitze derzeit gilt . Und hier mehr zur Frage, wie Mittagsschlaf produktiver macht – und wann er ungesund werden kann ).

Fast wirkt es wie ein Debattenritual im Sommerloch. Doch leider offenbart der Siesta-Zoff unsere Trägheit in Klimafragen. Wir neigen dazu, selbst minimalinvasive Maßnahmen zu zerreden, mit denen wir uns den Realitäten des überhitzten Planeten anpassen könnten. Natürlich würden neue Pausenregeln und Arbeitsschutzgesetze kein CO₂ sparen, aber sie würden helfen, bei der Arbeit in einem Land gesund zu bleiben, in dem die Sommer immer heißer und trockener werden.

»Eine Transformation wie die, die Gesellschaften gerade vor sich haben, gab es noch nie«, schreibt mein Kollege Jonas Schaible in seinem schockierend klaren Buch »Demokratie im Feuer« über die Klimakrise und über die Frage, wie wir die Freiheit bewahren (hier ein Auszug). Mit der Physik lässt sich nicht verhandeln, argumentiert er, man kann deshalb nicht einfach weniger Klimaschutz als nötig machen, nur weil es politisch einfacher wäre. Massive Eindämmung und massive Anpassung müssen zum Prinzip werden und unser Handeln bestimmen: »Nicht so viel, wie gerade günstig geht. Auch nicht so viel wie effizient möglich. Sondern so viel wie nur irgendwie möglich.«

Im Scholz-Sprech: Es braucht einen Mega-Wumms in jeder einzelnen Klimafrage. Denn leider hilft die Siesta nicht, wenn Stürme stürmischer, Regengüsse heftiger, Extremwetter extremer werden. Und leider verfehlt Deutschland seine Klimaziele. Zeit, die Ampel wachzurütteln, aber auch die Union, die Konzerne, die Gesellschaft, jeden Einzelnen, kommentierte Jonas kürzlich: »Alle zusammen haben zuvorderst die Aufgabe, den Klimaschutz nicht in den Kulturkampf zu ziehen.«

