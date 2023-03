Der Bundestag soll nach der nächsten Wahl tatsächlich kleiner werden. SPD, Grüne und FDP haben sich darauf geeinigt, die Zahl der Abgeordneten dauerhaft auf 630 festzuschreiben. Derzeit sind es 736 Abgeordnete, was den Bundestag nach Chinas Volkskongress zum zweitgrößten Parlament macht. Die Reform soll noch diese Woche im Bundestag verabschiedet werden.

Union und Linke lehnen in seltener Eintracht den Plan ab. Das ist kein Wunder, denn das neue Wahlrecht könnte sie zu Verlierern machen. Einmal die CSU: Sie profitierte bislang am meisten von den Überhangmandaten, die es künftig nicht mehr geben wird.

Und zum anderen die Linkenfraktion, die bei der jüngsten Wahl bekanntlich unter der Fünf-Prozent-Grenze lag. Sie verdankt ihre Existenz der sogenannten Grundmandatsklausel, wonach drei gewonnene Direktmandate ausreichten, um eine Fraktion mit 39 Abgeordneten zu bilden. Für die Zukunft soll die Grundmandatsklausel nun abgeschafft werden. Die Linke säße also bei einer Wiederholung ihres Wahlergebnisses nur noch mit drei Leuten im Parlament.

Weil der Bundestag schrumpfen soll, die Zahl der Wahlkreise aber gleich bleibt, wird es im Einzelfall vorkommen, dass der Erststimmensieger eines Wahlkreises nicht in den Bundestag einzieht. Die Union hält das für undemokratisch. Tatsächlich dürften sich die Menschen in den betroffenen Wahlkreisen wie Bürger zweiter Klasse fühlen, wenn sie nicht mit einem Direktmandat in der Hauptstadt vertreten sind. In Bayern, wo die CSU in der Regel mehr Wahlkreise gewinnt, als ihr nach Zweitstimmenergebnis an Abgeordneten zustehen, wird das künftig der Fall sein.

Beide Reformschritte sind übrigens miteinander verbunden. Kein Mensch hätte Verständnis dafür, wenn künftig einige Wahlkreisgewinner zu Hause bleiben müssten, während andere Wahlkreisgewinner die Fünfprozenthürde aus den Angeln heben und ganze Fraktionen begründen könnten.

Und so kämpfen nun CSU und Linke Seite an Seite fürs Direktmandat. Wer hätte eine solche Allianz für möglich gehalten?

