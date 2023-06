Für Menschen, die wirklich die Begabung zur Machtausübung haben, brauche es kein arrogantes Auftreten und keine bellende Stimme, so hat die berühmte italienische Journalistin Oriana Fallaci mal geschrieben, »es genügen auch ein Seidenschal, Charme und Intellligenz«. Fallaci hat diesen Satz über einen anderen mächtigen Mann geschrieben, aber trotzdem kam er mir in den Sinn, als heute die Nachricht vom Tod des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi bekannt wurde.

Berlusconi wurde 86 Jahre alt. Er hat, auch wenn er sich zuletzt als Elder Statesman der rechtsnationalen Koalition um Giorgia Meloni inszenierte, viele Jahre lang auf höchst umstrittene Weise die italienischen Wählerinnen und Wähler charmiert. Und er legte mit einer bemerkenswerten Leidenschaft Wert auf sein Äußeres, die man seinem Gesicht und seiner Haarpracht ansah. »Für Italien bedeutet sein Tod eine Zäsur«, schreibt mein in Rom arbeitender Kollege Frank Hornig. »Kein anderer nach Benito Mussolini hat das Land so lange regiert wie er. Als Ministerpräsident hat Silvio Berlusconi die politische Kultur dramatisch verändert und geprägt. Viele würden sagen: vergiftet.«

In Italien hat der Populist Berlusconi es geschafft, Europa zum Sündenbock für viele Defekte im Land zu machen. Zeit seines Lebens, schreibt Frank, habe es Berlusconi verstanden, sein Publikum zu unterhalten und sein jeweiliges Produkt zu vermarkten, »ganz gleich, ob als Schnulzensänger auf Kreuzfahrtschiffen, als Staubsaugerverkäufer, Immobilienmakler, Baulöwe, Medienzar, Ministerpräsident oder Fußballklubbesitzer«.

Als in den Neunzigerjahren Italiens alte Parteienwelt zusammenbrach, witterte Berlusconi ein Machtvakuum – und stieg im Januar 1994 in die Politik ein. Nur vier Monate später wurde er Ministerpräsident. Noch heute leidet Italiens Bildungswesen unter den Milliardenkürzungen, die er verfügte. Viele machen ihn, als langjährigen Doppelchef des privaten und öffentlichen Fernsehens, für eine kulturelle Verödung im Land verantwortlich.

Egal, in welche Affären Berlusconi gerade verwickelt schien, die Italienerinnen und Italiener wählten ihn trotzdem häufig wieder. In Italien wurde er respektvoll als »Cavaliere« und »Presidente« tituliert und für sein Durchschlawinern von vielen bewundert. »Es ist verlockend, seine Regierungszeit als Mischung aus Grusel- und Comedyshow zu betrachten«, so Frank. »Langweilig wurde es jedenfalls nie.« In Italien stehe nach Berlusconis Tod ein kleines politisches Erdbeben bevor. »Das Machtgefüge in Rom gerät, so ist zu erwarten, in Bewegung.«

