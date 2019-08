hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Die SPD plant die Vermögensteuer

Die Hoffnung liegt links - zumindest für die SPD. Die Partei stellte heute ein Prestigeprojekt vor, an dem sie seit Jahren bastelt: die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Bis zu zehn Milliarden Euro soll sie dem Staat pro Jahr bringen, versprechen die Genossen, und das Geld etwa in Infrastrukturprojekte fließen. Zahlen sollen Multimillionäre und Milliardäre.

In der Großen Koalition wird die SPD die Vermögensteuer aber kaum durchsetzen können, das haben CDU und CSU prompt klargestellt. Und so geht es den Sozialdemokraten um etwas anderes, schreibt mein Kollege Christian Teevs. Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen will die Partei beweisen, was alles möglich wäre - in einem Bündnis jenseits der Großen Koalition.

Einige der Ideen sind diskussionswürdig, viele Fragen jedoch ungeklärt. Mein Kollege David Böcking hat zusammengetragen, wie das SPD-Modell aussieht - und was es taugt.

Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, wirbt für eine differenziertere Vermögensteuer, die genau zwischen verschiedenen Formen und Funktionen von Vermögen unterscheidet. Und fordert: Bloß keine Neiddebatte!

Was heute noch wichtig war:

Im französischen Biarritz endete der G7-Gipfel, das Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsnationen. Ein Abschlusskommuniqué sollte eigentlich nicht verfasst werden, das hatte Präsident Macron im Vorfeld verkündet. Der französische Gastgeber wollte so elegant umgehen, was bei vorherigen Gipfeln für einen peinlichen Abgang sorgte: die Unfähigkeit der Teilnehmer, sich in wesentlichen Fragen abzustimmen. Nun gibt es doch eine Abschlusserklärung, sie ist allerdings nur eine Seite lang. Worauf sich die G7-Staaten verständigt haben - der Überblick.

Ian Langsdon/AP Der Präsident von Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, mit Emmanuel Macron und Angela Merkel in Biarritz

Macron gestaltete den Gipfel integrativ, bemüht, auch Interessengruppen über den eigentlichen Teilnehmerkreis der Wirtschaftsmächte hinaus einzubinden. So hatte er sich für Sonntag einen "Gipfeltag der Afrikaner" gewünscht, um gemeinsam mit fünf afrikanischen Staatschefs und Angela Merkel über Sicherheit und Stabilität zu diskutieren.

Auch Gespräche zur Klimapolitik hatte Macron sich oben auf der Agenda gewünscht. Um die Waldbrände im Amazonas-Regenwald zu bekämpfen, sagten die G7-Länder eine finanzielle Soforthilfe zu. Von den rund 20 Millionen Euro sollen vor allem Löschflugzeuge gekauft werden.

Mit der Einladung des iranischen Außenministers Javad Zarif hat er im Irankonflikt ein Zeichen gesetzt - und US-Präsident Donald Trump brüskiert. Dieser ließ es sich trotzdem nicht nehmen, die mächtigsten sieben zu sich einzuladen: Für den nächsten G7-Gipfel brachte er seinen Golfclub in Florida als Austragungsort ins Spiel.

Das Bild des Tages

FIRMS/ NASA Wo die Welt brennt: Jedes rote Pünktchen steht für ein Feuer

Die Feuer-Weltkarte der Nasa zeigt, wo es auf der Welt brennt. Mehr noch als der Amazonas-Regenwald erscheinen weite Teile Zentral- und Ostafrikas knallrot. Allerdings sind die Punkte nicht maßstabsgetreu, sondern zeigen sehr viele kleinere Feuer an. Zudem wachsen die Gräser und Sträucher der Savanne deutlich schneller nach als Regenwälder, die mindestens hundert Jahre brauchen, um sich zu erholen.

News: Was Sie heute wissen müssen

Göring-Eckardt offen für Linksbündnis auf Bundesebene: Auf Landesebene regieren SPD, Grüne und Linke in mehreren Bundesländern zusammen. Die Grünenfraktionschefin könnte sich das auch auf Bundesebene vorstellen - und ist damit nicht allein.

Auf Landesebene regieren SPD, Grüne und Linke in mehreren Bundesländern zusammen. Die Grünenfraktionschefin könnte sich das auch auf Bundesebene vorstellen - und ist damit nicht allein. Griechen können wieder ohne Limit Geld überweisen: Die griechische Regierung fürchtet offenbar nicht mehr, dass ihre Bürger aus Angst Geld ins Ausland verlagern. Nach vier Jahren hat sie die Kapitalverkehrskontrollen vollständig abgeschafft.

Die griechische Regierung fürchtet offenbar nicht mehr, dass ihre Bürger aus Angst Geld ins Ausland verlagern. Nach vier Jahren hat sie die Kapitalverkehrskontrollen vollständig abgeschafft. Deutscher in Kamerun in Haft: Wilfried S. ist während einer Urlaubsreise in Kamerun verhaftet worden. Seit sechs Monaten hält ihn die Justiz fest - seine WhatsApp-Chats waren den Behörden nicht genehm.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Höchstens acht Euro pro Quadratmeter: Die Berliner Bausenatorin will die Mieten in der Hauptstadt deckeln - und damit den Marktmechanismus aushebeln. Das mag gut gemeint sein, ist aber ökonomischer Irrsinn. Mein Kollege Stefan Kaiser kommentiert, warum der Berliner Mietdeckel ungerecht ist.

Nikada/ iStockphoto/ Getty Images Noch ungedeckelt: Wohnsiedlung in Berlin

Umstrittenes SPIEGEL-Cover: Der aktuelle Titel "So isser, der Ossi" hat einige Empörung ausgelöst. Stefan Kuzmany kann sie gut verstehen - und dann wieder überhaupt nicht. So Isser, der SPIEGEL.

Aktuelles SPIEGEL-Cover

Drei Menschheitsfallen - und wie wir ihnen entkommen: Wir Menschen scheinen unfähig, uns selbst zu retten. Die brennenden Wälder zeigen es. In seiner Kolumne "Der Rationalist" schreibt Christian Stöcker: Selbstzerstörerische Handlungsweisen sind Programm - doch es gibt Hoffnung.

Die Welt zu Gast bei Donald Trump: Der US-Präsident will den nächsten G7-Gipfel in einem seiner Resorts abhalten. Emmanuel Macron kann sich schon auf die Wasserrutsche freuen, meint Harald Schmidt. Hier geht es zur Videokolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Cluster-Attacken und Migräne: Kopfschmerzen quälen zwei von drei Deutschen, doch Ärzte nehmen sie oft nicht ernst. Meine Kollegin Veronika Hackenbroch hat recherchiert, welche Therapien Kopfschmerzen verhindern können.

Wie (fast) jeder zum Genie werden kann: Der amerikanische Physiknobelpreisträger Carl Wieman feiert große Erfolge mit einer Ausbildungsmethode, die auf "aktives Lernen" setzt. Wie funktioniert's?

A. Hartl/ Blickwinkel Groß, größer: Im Rhein wurde im August ein 2,21 Meter langer Wels gefangen

Gefährliche Fische: Die Welse in deutschen Gewässern werden immer größer, manche mehr als zwei Meter. Einen Dackel kann so ein Fisch schon mal wegschnappen. Der Biologe David Ritterbusch erklärt, ob auch Sie beim Schwimmen Angst haben müssen.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie heute tun könnten: Der Sommer ist noch da, genießen Sie den Abend draußen! Und falls Sie trotzdem schon an die kommenden, kälteren Jahreszeiten denken wollen oder müssen: Planen Sie doch Ihren nächsten Urlaub. Meine Kollegin Antje Blinda berichtet über den "Walk the Wild Side"-Trail auf der kanadischen Insel Flores Island - folgen Sie ihr entlang von acht Stränden und durch kanadischen Urwald.

imago images/ All Canada Photos Der Wild-Side-Wanderweg verläuft elf Kilometer entlang der Westseite von Flores Island

Und Sie könnten lesen, was Bullifahrer und Buchautor Oliver Lück als seine wichtigsten Begleiter auf Reisen empfiehlt - falls Sie sich tatsächlich für ein Outdoor-Abenteuer begeistern können. Nützliche Gadgets, kleine Kraftprotze und ein Kilo Luxus - was Sie im Camping-Urlaub unbedingt dabeihaben sollten.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Isabella Reichert vom Daily-Team

