Das britische Innenministerium will gegen diese Entscheidung nun doch nicht in Berufung gehen werde. »Wir arbeiten daran, das Urteil so schnell wie möglich umzusetzen«, teilte das Ministerium mit. Durch das Verfahren hätten EU-Bürger, die zum Zeitpunkt des Brexits weniger als fünf Jahre im Vereinigten Königreich gelebt hatten, sich erst auf einen vorläufigen Aufenthaltsstatus bewerben müssen. Nach fünf Jahren wäre ein erneuter Antrag auf ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht nötig gewesen. Eine Lobbyistin für die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien sprach heute davon, dass eine »tickende Zeitbombe« entschärft worden sei.

Ist den mächtigen Politikerinnen und Politikern im Land von König Charles III. der oft lärmende Brexit-Eigensinn früherer Tage nun selbst peinlich? »Das ist schon ein signifikanter Unterschied zu früheren Tory-Regierungen, vor allem der von Boris Johnson, die EU-Bürgern bewusst das Leben schwer gemacht haben«, sagt mein Kollege Jörg Schindler, SPIEGEL-Korrespondent in London. »Und es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass unter Rishi Sunak ein gewisser Brexit-Realismus Einzug gehalten hat.«

Lesen Sie hier mehr: Großbritannien akzeptiert Niederlage im Streit über Bleiberecht für EU-Bürger

3. Nach dem Hundekot-Angriff auf eine Journalistin in Hannover wurde Balletdirektor Marco Goecke heute gefeuert – zu Recht

Selten wurde über die Arbeit von Kulturkritikerinnen und Kulturkritikern so leidenschaftlich diskutiert wie in den vergangenen Tagen. »Der Kritiker ist kein Richter, er ist der Staatsanwalt oder der Verteidiger«, hat der strenge und amüsante Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki behauptet. Über diesen Satz lässt sich derzeit besonders grimmig nachdenken, nachdem die Ballettkritikerin Wiebke Hüster am Wochenende während einer Premierenpause in Hannover vom dortigen Ballettdirektor, dem Choreografen Marco Goecke, Hundekot ins Gesicht geschmiert bekam . Hüster hatte kurz nach der Attacke Anzeige gegen Goecke erstattet.