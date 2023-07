Fürchten Sie sich vor dem angekündigten warmen Wochenende in Deutschland? Oder freuen Sie sich drauf? Wer irgendwohin ins Grüne rausfahren kann, tut sich vermutlich ein bisschen leichter beim Entwickeln von Vorfreude. Der Schriftsteller Bertolt Brecht hat schon vor langer Zeit behauptet: »Die Schwärmerei für die Natur kommt von der Unbewohnbarkeit der Städte.« Der Wetterexperte Jörg Kachelmann scheint das gar nicht so viel anders zu sehen und hat bereits gestern ordentlich Wind gemacht, was die Wochenendwärme angeht, genauer formuliert: Er hat für Zugluft geworben. (Hier seine Tipps.)

Auch Mediziner mahnten heute, in der Wochenendhitze Gesundheitstipps zu beachten und vor allem genug zu trinken.

Meine Kollegin Alina Schadwinkel und meine Kollegen Christian Eisenberg und Ferdinand Kuchlmayr berichten heute über die inoffiziellen Hitzerekorde dieser Woche , die global als die wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gilt.

Am Donnerstag erreichte die planetarische Durchschnittstemperatur 17,23 Grad Celsius und übertraf damit die 17,18-Grad-Marken, die am Dienstag und Mittwoch erreicht wurden. Das geht aus Untersuchungen des sogenannten Climate Reanalyzers der University of Maine hervor.

Die Daten der US-Universität beruhen zum Teil auf Modellierungen und sind nicht unabhängig bestätigt. Aber auch die topseriöse amerikanische Ozeanbehörde Noaa hat eine Warnung veröffentlicht: »Wir wissen, dass wir uns aufgrund des Klimawandels in einer Warmzeit befinden, und in Kombination mit El Niño und heißen Sommern werden an vielen Orten auf der Welt rekordverdächtig warme Oberflächentemperaturen gemessen.«

In vielen Regionen der Erde hat im Juni sengende Hitze geherrscht. Zahlreiche Länder in Asien, Mittelamerika und Südeuropa verzeichneten im vergangenen Monat Rekordtemperaturen. 2023 sei das Jahr der Klimaanomalie, schreiben meine Kollegen. »Nicht nur die Luft, auch die Ozeane waren im Juni rekordverdächtig heiß. Der Trend ist seit Beginn des Jahres zu beobachten. Weltweit waren die Temperaturen der Meeresoberflächen höher als in jedem anderen Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Besonders groß war die Abweichung im Nordatlantik.«

Die große Hitze dieses Jahres könnte ein Vorbote noch heißerer Sommer sein, so meine Kollegen . Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen rechneten jedenfalls »mit einem weiteren, deutlichen Temperaturanstieg im kommenden Jahr«.

