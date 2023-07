Familienministerin Lisa Paus von den Grünen will so die Ausgaben 2024 im Vergleich zu diesem Jahr um 290 Millionen Euro auf knapp acht Milliarden Euro senken und Vorgaben aus dem Bundesfinanzministerium erfüllen. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD muss in seinem Etat kürzen, der Bundeszuschuss an die Pflegeversicherung in Höhe von einer Milliarde Euro fällt vom nächsten Jahr an weg. Mein Kollege David Böcking berichtet über einen offenen Brief, den Jugendverbände heute veröffentlicht haben. Sie werfen der Ampelkoalition ein »Spardiktat« zulasten junger Menschen vor. »Eure Sparpolitik kostet uns die Zukunft!«, steht über dem Schreiben an die Adresse von Kanzler Olaf Scholz, Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Briefs, zu denen unter anderem die Umweltschutzorganisationen Fridays for Future, die DGB Jugend und ein Zusammenschluss von Student*innenschaften gehören, vertreten nach eigenen Angaben eine Million junger Menschen. »Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Klimakrise stellen unsere Wirtschaft und Gesellschaft vor Herausforderungen, die sich nicht einfach wegsparen lassen«, heißt es in dem Brief.

Dass die Koalition ihren Sparkurs mit der Einhaltung der Schuldenbremse begründet, weisen die Unterzeichner als »Bevormundung« zurück – und verweisen unter anderem darauf, dass auch an für das Erreichen der Klimaziele notwendigen Ausgaben gespart werden soll.

»Am Mittwoch endet ein langes Ringen innerhalb der Ampelkoalition: Das Kabinett soll dann den Etatentwurf für das kommende Jahr beschließen«, schreibt mein Kollege David. Nach Jahren der krisenbedingten Rekordhaushalte poche Finanzminister Lindner diesmal auf Einsparungen in allen Ressorts außer der Verteidigung. Die Verhandlungen mit den Ministerkollegen verliefen so schwierig, dass Lindner sie zeitweise mit Unterstützung des Kanzlers führen musste. »Auf die Einigung innerhalb des Kabinetts dürften aber weitere Auseinandersetzungen im Bundestag folgen, der den Haushalt kurz vor Jahresende endgültig beschließt.«

Ukrainische Schriftstellerin Victoria Amelina erliegt ihren Verletzungen: Victoria Amelina saß in der Pizzeria in Kramatorsk, als dort vergangenen Dienstag eine russische Rakete einschlug. Jetzt hat der Schriftstellerverband PEN »mit großem Schmerz« den Tod der 37-Jährigen bekannt gegeben.

2. Die Angriffe auf die Stadt Dschenin sind Teil der größten Militäroperation Israels im Westjordanland seit langer Zeit – die Situation ist explosiv

Die meisten Menschen kennen mehr oder weniger blumige Bezeichnungen für militärische Einsätze nur aus dem Hollywoodkino. Auch reale Militärs geben ihren Aktionen oft merkwürdige Namen. Gestern und heute hat die israelische Armee in der palästinensischen Stadt Dschenin und einem angrenzenden Flüchtlingslager im Westjordanland mindestens sieben Menschen getötet und 27 weitere verletzt – im Rahmen einer Operation namens »Heim und Garten«. Der israelische Außenminister Eli Cohen spricht von einem Schlag gegen »Terrorismus«, in einer Erklärung des Islamischen Dschihad wird mit Rache gedroht.