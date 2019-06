hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: SPD-Trio springt nur für den Übergang ein

"Machen Sie's gut": So verabschiedete sich Andrea Nahles als SPD-Chefin. Stundenlang hatte sie sich in der vergangenen Woche bei einer Sitzung anhören müssen, was die eigene Fraktion von ihr hält.

Aber wie gut geht es jetzt weiter für die Sozialdemokraten? Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel sollen die Partei durch die nächsten Monate führen. Aber das Trio stellte gleich klar, dass es nur für den Übergang zur Verfügung steht. Wer Nahles also beerbt, ist nach wie vor unklar. Aber: An der Großen Koalition solle festgehalten werden, sagte Dreyer: "Wir sind vertragstreu." (Hier geht es zum Newsblog zur Krise der SPD.)

Eine SPON-Umfrage ergab jedoch, dass eine Mehrheit das Ende der GroKo will.

Welche Optionen ohne Andrea Nahles an der SPD-Spitze für das Bündnis von Union und Sozialdemokraten möglich wären, können Sie hier lesen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Am Abgrund einen Schritt zurück: Der Rücktritt von Andrea Nahles macht nichts besser für die SPD. Solange sich die Partei nicht erinnert, wofür und für wen es sie gibt, wird sie immer tiefer stürzen - egal mit wem an der Spitze. Lesen Sie hier die Kolumne von Stefan Kuzmany.

Die ausgebrannte Machtmaschine: Die SPD hat sich zugleich über- und unterfordert. Die wenigen Personen an ihrer Spitze hatten zu viele Ämter und Funktionen. Die großen Themen haben sie anderen überlassen. Jetzt muss die Partei neu beginnen. Ein Essay von Nils Minkmar.

Was passiert, wenn es zu Neuwahlen kommt? Millionen Menschen werden sich nach diesem Wochenende fragen: Was wird eigentlich aus Heiko Maas? Hier geht es zur Videokolumne von Harald Schmidt.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

News: Was Sie heute wissen müssen

Queen empfängt Trump: Obwohl der Gast aus den USA sich vor seiner Ankunft unhöflich benahm, wurde der Präsident formvollendet von der Queen vor dem Buckingham-Palast zum Tee begrüßt.

Morgen werden in London Massenproteste gegen Donald Trump erwartet.

Victoria Jones/PA Wire/DPA Die Queen begrüßt Donald Trump

Start für Österreichs Übergangsregierung: Sechs Frauen und sechs Männer wurden von Bundespräsident Van der Bellen vereidigt. In Österreich gibt es damit erstmals ein Expertenkabinett.

Sechs Frauen und sechs Männer wurden von Bundespräsident Van der Bellen vereidigt. In Österreich gibt es damit erstmals ein Expertenkabinett. Hohe Mietschulden im Osten: Fast jede dritte überschuldete Person in den neuen Ländern hat 2018 wegen Mietschulden Hilfe bei einer Schuldnerberatung gesucht.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Mir geht die Pumpe": Seit seinem Anti-CDU-Video kennt ganz Deutschland den YouTuber Rezo. Im Interview spricht er über seine plötzliche Prominenz, Regierungssprecher Seibert und Jesus Christus.

Nick Harwart / Der Spiegel YouTuber Rezo

Die Historikerin, die 22 Holocaust-Opfer erfand: Marie Sophie Hingst verbreitet eine fiktive jüdische Familiengeschichte - im Netz und in Yad Vashem, wo sie falsche Opferdokumente eingereicht hat. Ihr Großvater war aber kein Auschwitz-Häftling, sondern evangelischer Pfarrer.

CLIONA O´ FLAHERTY / DER SPIEGEL Marie Sophie Hingst

Reicht ein Wochenende, um reich zu werden? Wir wollen Geld, Geld, Geld. Also buchen wir ein Seminar, das uns fit machen soll für beruflichen Erfolg. Funktioniert das?

Getty Images Champagner-Pyramide

Die Zahl des Tages: 28

Auf einem Mikrofon nahe der Ersatzbänke machte es sich ein Bienenschwarm gemütlich. 28 Minuten lang musste deshalb das Baseballspiel zwischen den San Diego Padres und den Miami Marlins unterbrochen werden. Dann kam der Kammerjäger.

Denis Poroy/ Getty Images Der Kammerjäger im Einsatz

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Schauen Sie "Roads" im Kino: Das Flüchtlingsdrama als spannendes Buddy-Movie erzählt. Der 18-jährige William aus dem Kongo sucht in Europa nach seinem vermissten Bruder - zusammen mit dem gleichaltrigen Briten Gyllen.

Studiocanal Auf ihrem Weg nach Calais: Gyllen (Fionn Whitehead) und William (Stéphane Bak).

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Alwin Schröder vom Daily-Team

