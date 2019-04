hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Vier Kontinente, viele Geschichten

"Die Trennung muss endlich aufhören, sonst hat dieses Land keine Zukunft": Mehr als zwanzig Jahre nach dem Bosnienkrieg werden Schüler in Bosnien-Herzegowina häufig nach Ethnien getrennt unterrichtet. In der Kleinstadt Jajce wollen die Jugendlichen das nicht länger hinnehmen und wehren sich. Mein Kollege Keno Verseck hat die Schüler besucht.

Seine Reportage ist Teil des neuen SPIEGEL-ONLINE-Projekts "Globale Gesellschaft". In den kommenden drei Jahren werden Reporterinnen und Reporter in Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa unterwegs sein und darüber berichten, wie Menschen dafür kämpfen, soziale Spaltungen zu überwinden, wie sie mit Problemen wie Armut und Umweltzerstörung umgehen.

Maria Feck Siem Reap, Kambodscha

Zum Auftakt des Projekts ist meine Kollegin Vanessa Steinmetz gemeinsam mit Fotografin Maria Feck nach Kambodscha gereist. Dort leben Tausende Kinder in Waisenhäusern, obwohl ihre Eltern noch leben. Für die Betreiber sind die Heime ein lukratives Geschäft. Die Kinder werden allerdings ausgebeutet. Das System funktioniert nur dank der Touristen im Land.

Neben Souvenirshops und Spenden gibt es für die Ausländer noch einen weiteren Weg, etwas vermeintlich Gutes für die Kinder zu tun: Sie können in Heimen und Schulen aushelfen - und dafür selbst bezahlen. Doch es gibt auch Programme, die tatsächlich helfen. Woran man diese erkennt, erfahren Sie hier.

Die Zahl des Tages: 14

14 Bauarbeiter mit falschen Papieren wurden bei einer Razzia in München festgenommen - und zwar ausgerechnet auf einer Baustelle des neuen Strafjustizzentrums. Der Neubau ist ein Vorzeigeprojekt der bayerischen Landesregierung, mit einer Investition von mehr als 300 Millionen Euro ist es das größte Projekt der bayerischen Justizgeschichte.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Tödlicher SEK-Einsatz in Salzgitter: Spezialeinsatzkräfte haben im niedersächsischen Salzgitter eine Wohnung gestürmt und auf einen Mann geschossen. Er starb bei dem Einsatz - und die Beamten entdeckten eine weitere Leiche.

Spezialeinsatzkräfte haben im niedersächsischen Salzgitter eine Wohnung gestürmt und auf einen Mann geschossen. Er starb bei dem Einsatz - und die Beamten entdeckten eine weitere Leiche. Impfpflicht für Kitakinder: In Brandenburg müssen Eltern ihre Kinder in Zukunft gegen Masern impfen lassen, damit sie Kitas und andere Tagespflegeeinrichtungen besuchen können. Damit schafft das Bundesland Fakten - vor der Bundesregierung.

In Brandenburg müssen Eltern ihre Kinder in Zukunft gegen Masern impfen lassen, damit sie Kitas und andere Tagespflegeeinrichtungen besuchen können. Damit schafft das Bundesland Fakten - vor der Bundesregierung. Gibt es beim Reisen einen "Greta-Effekt"?: Zurzeit scheint das Bewusstsein, dass Flugreisen extrem klimaschädlich sind, zu steigen. Die Tourismusbranche vermutet dahinter auch den Einfluss von Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Zurzeit scheint das Bewusstsein, dass Flugreisen extrem klimaschädlich sind, zu steigen. Die Tourismusbranche vermutet dahinter auch den Einfluss von Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die Zweistaatenlösung vor dem Aus: Benjamin Netanyahu wird wahrscheinlich zum fünften Mal Premierminister von Israel. Seine Wiederwahl und der Friedensplan von US-Präsident Trump könnten dazu führen, dass der Nahostkonflikt eskaliert.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

So bleiben Sie auf Kreuzfahrten gesund: Die größten Gesundheitsgefahren im Urlaub lauern am Büfett, weiß Reiseprofi Harald Schmidt. Hier verrät er Ihnen einen Trick.

DER SPIEGEL

Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme): Samer Tannous lebt seit 2015 in einer niedersächsischen Kleinstadt. Jede Woche schreibt der Hochschullehrer über Missverständnisse und den Alltag im fremden Land. Dieses Mal berichtet er, wie er in Hannover verloren ging.

Deutschlands Industrie in Not: Während unsere einst gefeierte Industrie immer tiefer in die Krise steuert, floriert die griechische Wirtschaft zunehmend. Geht's noch, fragt Thomas Fricke in seiner Kolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Drogenanbau in Deutschland: Seit März 2017 dürfen Ärzte Cannabis-Medikamente an Schwerkranke verschreiben. Das Geschäft boomt, doch die Nachfrage konnte bisher nur mit Import-Hanf befriedigt werden. Jetzt ist der Anbau auch hier erlaubt.

Geheimnisse des Weltraums: Das erste Bild eines schwarzen Lochs erlaubt tiefe Einblicke in das Wesen des Universums. Die Schwerkraftmonster bergen sogar den Schlüssel zu einer Art Weltformel. Lesen Sie hier die SPIEGEL-Titelstory.

D. Kordan / ESO

Nach sieben Jahren Schutz hat Ecuador Julian Assange das Asyl in London entzogen, damit er an die USA ausgeliefert werden kann. Dort droht ihm eine lange Haft. Warum der WikiLeaks-Gründer seinen Schutz verlor, lesen Sie hier.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Diese Bilder! Die Jury des renommierten World Press Photo Awards hat die Bilder des Jahres gekürt. Die Aufnahme eines weinenden Mädchens an der US-Grenze ist Welt-Pressefoto. Das Bild zeige "eine andere Art der Gewalt, die psychologisch ist", erklärte die Jury in ihrer Begründung. Welche Bilder - manche davon sehr verstörend -außerdem ausgezeichnet wurden, sehen Sie hier.

John Moore/ Getty Images

Holen Sie die Blumen noch mal rein: Am Wochenende wird es kalt. Nachts können die Temperaturen unter null Grad sinken. Nächste Woche wird es dann aber wärmer, sagt Wetterexperte Jörg Kachelmann.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Anna-Sophie Schneider vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.