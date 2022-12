In weiten Teilen des Landes fielen die Temperaturen mit dem Auftreten des Tiefdruckgebiets in kurzer Zeit um etwa 15 oder sogar mehr als 22 Grad Celsius. Vielerorts könnten die tiefsten je gemessenen Temperaturen gemessen werden. Besonders betroffen von der Kälte ist der gesamte mittlere und östliche Teil der USA.

»Heftige Winterstürme treten in den USA immer mal wieder auf«, sagt meine Kollegin Julia Merlot aus dem SPIEGEL-Wissenschaftsressort. Den letzten listete der nationale Wetterservice für den 16. bis 17. Dezember 2020 auf. »Zu solchen Gelegenheiten wird oft auch über den Klimawandel diskutiert. Extreme Kälteereignisse sind jedoch keinesfalls ein Hinweis, dass sich die Erde nicht erwärmt. Ganz im Gegenteil: Extremwetter – Hitze wie Kälte – treten durch die Erderwärmung häufiger auf.«

So sorgte in der Vergangenheit etwa eine geringere Eisdecke im Polarmeer und mehr Schnee in Sibirien für Kälteeinbrüche in den USA. »Beide Phänomene schwächen den Polarwirbel über Nordamerika, der normalerweise kalte und warme Luftmassen voneinander trennt«, sagt Julia. So können polare Luftmassen in mittlere Breiten vordringen. »Welche Rolle der Klimawandel beim aktuellen Wintersturm spielt, muss noch analysiert werden.«

Kleiner Hoffnungsschimmer für dieses Weihnachtsfest: Ab dem Wochenende wird es zumindest in Teilen der nördlichen Rocky Mountains und in den High Plains wieder wärmer. Dann könnten die Temperaturen innerhalb kurzer Zeit um 33 Grad Celsius ansteigen.

Lesen Sie hier mehr: Wind, Eis – und gefühlt bis zu minus 50 Grad

2. Der Fall eines möglichen BND-Doppelagenten, der für Russland spioniert haben könnte, schreckt die Berliner Politik auf – Robert Habeck nennt ihn »besonders bedenklich«

Es erinnert stark an düstere Agentenfilme und die grimmigen Zeiten des Kalten Kriegs, was heute über einen mutmaßlichen russischen Spion im deutschen Bundesnachrichtendienst bekannt wurde. Die Festnahme eines offenbar für russische Dienste arbeitenden BND-Mitarbeiters namens Carsten L. am gestrigen Donnerstag wurde mit dem Verdacht auf Landesverrat begründet . Justizminister Marco Buschmann findet den Fall bedeutend. »Wenn sich der Verdacht bestätigt, ist hier ein wichtiger Schlag gegen russische Spionage gelungen«, schrieb der FDP-Politiker auf Twitter. »Das zeigt, wie wachsam wir sein müssen.«