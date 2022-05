Und was ist mit Pendlerinnen, die akut alpträumen, von Kinderwagen und Fahrrädern erdrückt zu werden? Was mit Vätern, die jetzt schon fürchten, den Säugling im Tragetuch kaum vor der fahrenden Festgesellschaft aus nicht mehr ganz nüchternen Junggesellen schützen zu können? Was mit dem Rollstuhlfahrer und der Rentnerin mit ihrer Gehhilfe? All denen verspricht die Bahn jetzt aufzustocken: 50 zusätzliche Züge, 60.000 Sitzplätze pro Tag mehr, 700 Service- und Sicherheitskräfte – viermal so viele wie in einem normalen Sommer.

Ob's reicht? Auch hier spendet »Zurück in die Zukunft« Trost. Im dritten und schwächsten Teil müssen auch Marty McFly und Doc Brown auf die Bahn vertrauen und ihren DeLorean von einem Zug anschieben lassen, um auf Zeitsprunggeschwindigkeit zu kommen. Können Sie sich ja auf Ihrer Reise noch mal anschauen – vorausgesetzt, das WLAN funktioniert.

3. Endemie kommt nicht von Ende

Wie in einer Zeitschleife komme ich mir vor beim Blick auf die Corona-Nachrichten. Eine neue Umfrage zeigt erneut, wie sehr Kinder und Jugendliche unter den Folgen der Pandemie leiden. »Jedes sechste Kind in Deutschland ist seit Beginn der Coronakrise dicker geworden«, berichtet meine Kollegin Katherine Rydlink. »Etwa ein Viertel isst mehr Süßigkeiten.« Dazu kommt weniger Sport, mehr Zeit am Bildschirm, mehr Seelenschmerz. Besonders dramatisch: Während viele Erwachsene sich ihre Pfunde nach dem Ende der Lockdowns wieder wegtrainierten, ist bei vielen 3- bis 17-Jährigen das Übergewicht offenbar von Dauer. Und sie behielten ihre ungesunden Gewohnheiten bei. (Hier mehr dazu .)