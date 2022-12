Das chinesische Außenministerium hat Strategiepapiere aus dem deutschen Außen- und dem Wirtschaftsministerium zum künftigen Umgang mit China kritisiert. Einige Teile der deutschen Regierung würden der Wirtschaft Chinas die »falsche Medizin« verschreiben, heißt es.

Die Medizin-Metapher ist einigermaßen kurios, weil das Land im Umgang mit der Coronapandemie das fragwürdige Medikament einer Null-Covid-Politik anwendet.

Die beiden vertraulichen Entwürfe der deutschen Ministerien empfehlen einen deutlich schärferen Kurs gegenüber Peking und wollen in China tätigen deutschen Firmen weniger oder teurere Investitions- und Exportgarantien geben. Das Papier des Außenministeriums sieht unter anderem vor, Investitionsgarantien einer »vertieften Prüfung« zu unterziehen – von Umweltkriterien bis hin zu Sozialstandards wie der Vermeidung von Zwangsarbeit in Lieferketten. Scharfe Sanktionen schließt das Papier nicht aus. Das Auswärtige Amt will, ähnlich wie im Fall von Russland, Abhängigkeiten verringern.

In China selbst sind Ende November in mehreren Städten Tausende von Menschen auf die Straßen gegangen – aus Protest gegen die rigorosen Maßnahmen der Null-Covid-Politik, die aus wiederholten Lockdowns, Zwangsquarantänen, Massentests und ständiger Kontrolle über Corona-Apps besteht (hier mehr ). Die chinesischen Behörden haben auf die Proteste mit starker Polizeipräsenz und Onlinezensur reagiert. In Peking und Metropolen wie Shanghai wurden Passanten von Sicherheitskräften angehalten und mussten ihre Handys zeigen, die auf verdächtige Inhalte untersucht wurden. Der Westen äußerte Besorgnis wegen des Vorgehens der chinesischen Behörden. Die Uno hat Peking aufgerufen, friedliche Protestierende nicht willkürlich festzunehmen.

Mittlerweile wurde bekannt, dass der harten Null-Covid-Politik in China schon bald die politisch-medizinische Grundlage entzogen werden könnte – indem die Behörden das Virus als weniger gefährlich einstufen. Weil das Virus schwächer werde, könnte Covid-19 womöglich bald nur noch als ernste, ansteckende Krankheit gewertet werden, meldet die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Yicai.

»Das Argument erscheint mir fadenscheinig«, sagt meine Kollegin Julia Köppe aus unserem Wissenschaftsressort. Dass die Omikron-Variante in der Tendenz zu etwas weniger schwerwiegenden Verläufen führe, sei keinesfalls neu. »Die chinesische Regierung hätte sich auf Basis dieser Argumentation also schon viel früher zu Lockerungen entschließen können. Neu sind allerdings die Proteste im Land, die sich auch gegen die strikte Null-Covid-Strategie richten, die an ihre Grenzen kommt.« Epidemiologen fürchteten zudem, dass Omikron-Infektionen nur dann harmloser verlaufen, wenn es bereits einen breiten Schutz durch durchgemachte Infektion und Impfung in der Bevölkerung gibt. »Beides«, sagt Julia, »ist in China nicht der Fall.«

