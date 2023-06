»Wir werden derzeit nicht als ausreichend bessere Alternative zur Ampel wahrgenommen«, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es reiche nicht, »überwiegend nur die Politik der Bundesregierung zu kritisieren«, so Günther. Es gehe darum, Unterschiede deutlich zu machen und die Politik der Union zu erklären. Dies müsse in einer Sprache erfolgen, die den politischen Gegner nicht herabwürdige, mahnte Günther. Als Beispiel nannte er den Umgang mit den Grünen. »Es hilft uns nicht, wenn wir Fehler beim Heizungsgesetz dazu nutzen, die Grünen oder ein ganzes Ministerium zu diskreditieren«, sagte der Regierungschef. An wen war diese Kritik wohl adressiert?

CDU-Chef Friedrich Merz hatte Anfang dieser Woche die Grünen zum »Hauptgegner« der Union erklärt, die sich darauf irritiert gezeigt hatten. Der Kieler Ministerpräsident sagt dazu: »Wir sollten in der Sprache sauber sein und erklären, was wir anders machen würden.« Oh Wunder wich Günther der Frage aus, ob Merz als CDU-Chef der natürliche Kanzlerkandidat sei: »Wir werden die Frage der Kanzlerkandidatur im Spätsommer 2024 beantworten«, sagte er.

Ich würde mich schon jetzt gern festlegen: Friedrich Merz wird nicht Kanzlerkandidat der Union. Ein Parteichef, dessen Autorität zwei Jahre vor der Bundestagswahl bereits infrage steht, kann einen Bundestagswahlkampf jedenfalls nur sehr schwer erfolgreich anführen.

Der Politologe Marcel Lewandowsky, mit dem meine Kollegin Sophia Rockenmaier aus unserem Hauptstadtbüro gesprochen hat, sieht es so: »Es gibt intern einen teils offenen, teils auch geschlossenen Bruch zwischen eher liberalen und eher konservativen Kräften. Namentlich sind das Vertreter wie Hendrik Wüst und Daniel Günther oder eben Friedrich Merz.« Langfristig brauche es innerhalb der Union eine Debatte darüber, was sie unter einem konservativen Profil versteht. Der Konservatismus, so Lewandowsky, »ist eigentlich eine Ideologie, bei der es dazu gehört, in sich selbst zu ruhen, pragmatisch zu sein, eben gar keine Feindbilder zu brauchen wie der Rechtspopulismus. Und das scheint mir die Union bisweilen vergessen zu haben.«