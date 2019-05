hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Wer wird Kommissionschef?

Nichts ist klar nach dieser EU-Wahl - zumindest das steht fest: Die konservative EVP bleibt zwar stärkste Kraft im Parlament, doch ob deren Spitzenkandidat Manfred Weber am Ende genügend Unterstützer hinter sich versammeln kann, um Kommissionschef zu werden, ist völlig offen.

Für eine Große Koalition mit den Sozialdemokraten reicht es nicht. Die wiederum hoffen sowieso auf ihren eigenen Frontmann Frans Timmermans. Und die Liberalen preschen mit Margrethe Vestager vor. Mein Kollege Markus Becker mit allen Details zum Machtkampf.

PHILIPP GUELLAND/EPA-EFE/REX EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber

In Brüssel wird jetzt verhandelt: Am Abend kommen die Staats- und Regierungschefs zusammen. Dabei ist nicht einmal gesichert, ob die Kommission künftig überhaupt von einem der Spitzenkandidaten geführt wird. Kritiker an diesem Modell gibt es genug - auch wenn das EU-Parlament auf sein finales Votum pocht. Mein Kollege Peter Müller sieht in den anstehenden Gesprächen gar eine "Reifeprüfung" des Parlaments.

Unterdessen sind vielerorts in Europa die Nachwehen der Abstimmung zu spüren. Natürlich auch in Deutschland, wo die Grünen vom eigenen Erfolg überfordert sein könnten. Lesen Sie dazu eine Analyse meiner Kollegin Valerie Höhne. In Schweden wiederum konnten die Grünen nicht vom Hype um Umweltaktivistin Greta Thunberg profitieren. Und in Polen sortiert man sich nach dem Triumph der Nationalkonservativen.

Zahl des Tages: 66 Prozent

Das ist der Wert, den Andrea Nahles in der aktuellen SPON-Umfrage erhält - allerdings kann sich die SPD-Chefin darüber sicherlich nicht freuen. Es geht um die Frage, ob Nahles nach dem miesen Ergebnis bei der EU-Wahl zurücktreten solle. Und zwei Drittel der SPD-Anhänger meinen: ja. Kommende Woche stellt sich Nahles vorgezogenen Wahlen der Fraktionsführung. Diese Entscheidung wiederum sorgt für neuen Ärger in der Partei. Es läuft einfach nicht bei den Genossen.

Tobias Schwarz/AFP SPD-Chefin Andrea Nahles

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Annegret Kramp-Karrenbauer wehrt sich gegen Vorwürfe: Ihre Äußerungen zu jungen YouTubern hatten ihr heftige Kritik eingebracht. Jetzt betonte die CDU-Chefin, ihre Partei werde die Meinungsfreiheit "immer verteidigen".

Ihre Äußerungen zu jungen YouTubern hatten ihr heftige Kritik eingebracht. Jetzt betonte die CDU-Chefin, ihre Partei werde die Meinungsfreiheit "immer verteidigen". Die Interimsregierung in Österreich steht: Bis zur Bildung des eigentlichen Übergangskabinetts führt der bisherige Vize Hartmut Löger die Kanzlergeschäfte.

Bis zur Bildung des eigentlichen Übergangskabinetts führt der bisherige Vize Hartmut Löger die Kanzlergeschäfte. Während einer Großrazzia haben Ermittler Büros von Porsche durchsucht: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart geht wegen Untreueverdachts gegen mehrere hochrangige Mitarbeiter des Autobauers vor.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart geht wegen Untreueverdachts gegen mehrere hochrangige Mitarbeiter des Autobauers vor. Donald Trump will sich offenbar den Klimawandel schönrechnen: Laut "New York Times" schreibt die US-Regierung Wissenschaftlern künftig vor, wie sie ihre Klimaberechnungen anstellen sollen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wie man "Margrethe Vestager" richtig ausspricht: Dänische Namen haben so ihre Tücken. Harald Schmidt klärt auf. Das diesmal kostenfreie Video finden Sie hier.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Rote Flut im Bundestag: Warum werden Tampons oder Binden wie Luxuswaren besteuert? Das wird bald Thema im Bundestag sein. Margarete Stokowski ahnt schon, was Nahles, Lindner und Gauland dazu zu sagen haben. Die Kolumne.

Ein Jahr SPIEGEL+, ein Jahr Daily-Update: Happy Birthday to us - feiern Sie mit

Vor einem Jahr haben wir Ihnen das neue SPIEGEL+ vorgestellt, unser digitales Premium-Angebot. Heute und in den kommenden Tagen möchten wir mit Ihnen feiern, Sie werden auf unserer Seite die besten Reportagen, Interviews und Hintergrundberichte finden - und ein paar Besonderheiten, unter anderem ein besonderes Abo-Angebot. Und das Beste von SPIEGEL+ bekommen Sie natürlich weiterhin wie gewohnt in diesem Newsletter.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wie hält man es als Kinderpornografie-Ermittler aus? Sven Schneider leitet das Cybercrime-Kompetenzzentrum im LKA Düsseldorf. Er sagt, die Täter werden offenbar brutaler, die Opfer jünger. Das Interview.

"Minecraft ist größer als wir alle": Der Videospielhit "Minecraft" ist zehn Jahre alt geworden. Weltweit hat er sich über 176 Millionen Mal verkauft. Wie ist es, an solch einem Phänomen mitzuarbeiten? Mein Kollege Markus Böhm hat mit einem Entwickler gesprochen.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

SPIEGEL TV SPIEGEL-TV-Moderatorin Maria Gresz

Wollen Sie heute Abend noch was kochen? Vielleicht Mango-Tomaten-Salat, Risotto mit Chorizo und zum Abschluss einen Schoko-Espresso - na, wie klingt das? Meine Kollegin Maria Gresz zeigt Ihnen, wie es geht. Zum Jubiläum von SPIEGEL+ präsentiert die SPIEGEL-TV-Moderatorin ein Drei-Gänge-Menü. Zu den Videos und Rezepten geht es hier entlang.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Kevin Hagen vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.