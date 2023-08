Dass Noel Gallagher, bis 2009 Mitglied der englischen Rockband »Oasis«, inzwischen Schwierigkeiten hat, sich an die Texte ihrer größten Hits zu erinnern. Schuld sei daran der »fortschreitende Marsch der Zeit« sagte Gallagher in einem Podcast. Gallagher ist wie ich 56 alt, und irgendwie verstehe ich ihn. Mit der Gitarre im Hintergrund geht es. Doch wenn man die beiden ersten Zeilen von »Wonderwall«, Oasis’ bekanntestem Song, niedergeschrieben vor sich hat, muss man zugeben – die sind ganz schön komplex: »Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. And by now, you should've somehow realised what you gotta do.«

Mini-Hohlspiegel

»Schüler haben gemeinsam mit ihrer Physiklehrerin einen professionellen Wetterballon mit Kameras und Senioren in den Himmel aufsteigen lassen.«

Aus dem »Stormarner Tageblatt«

