Über Deutschland könnte es heute noch ziemlich knallen, warnt Wetterexperte Jörg Kachelmann. Er rät dringend dazu, trotz möglicher spektakulärer Wetterphänomene lieber in Deckung zu bleiben – es könnte gefährlich werden.

Es sei keine normale Gewitterlage, sondern es gebe diesmal »scholzesk gesprochen einen Dreifachwumms zusätzlich zur Luftmasse«.

Wumms I: Dort, wo die maximale Gewitterenergie sei, finde sich auch gleichzeitig die maximale Dynamik, um die Luft zu heben.

Wumms II: »Wenn die Luft gehoben wird und unterschiedlichen Windrichtungen begegnet, dann bekommt sie Rotationslust, wir nennen das Scherung«, erklärt Jörg Kachelmann. »Das ist die Hauptvoraussetzung für Tornadobildung.«

Wumms III: Die Windrichtung sei geeignet, »über Bayern ein Lee-Tief zu machen, das hilft für die Bildung eines großen mesoskaligen konvektiven Systems. Bei uns heißt das dann MCS, das ist ein ganzer Gewitterkomplex, der große Dinge tut und selbstständig agieren kann und dem egal ist, was andere Gewitter so machen.«

Er rät: »Seien Sie kein Ziel für den Blitz. Fahren Sie nicht in überschwemmte Unterführungen oder Tiefgaragen. Gehen Sie nicht in den Keller gucken, ob es schon durchsuppt. Seien Sie bei Sturm nicht an einem Ort, wo etwas auf Ihr Auto oder Sie fallen kann. Wenn Sie einen Tornado sehen, filmen Sie ihn nicht, Sie werden nur kurz bemerken, wie viele kleine Teile mit 250 km/h in Ihren Körper eintreten und mit 230 km/h wieder aus ihm austreten.«