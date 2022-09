Ziel der Razzia ist es, Beweise in bislang verdeckt geführten Verfahren gegen Usmanow wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz, der Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu finden. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war Usmanow auf der Sanktionsliste der Europäischen Union gelandet, er hält sich derzeit im Ausland auf. Sicherheitskreise vermuten ihn in Usbekistan.

Nach SPIEGEL-Informationen soll Usmanow zwischen 2014 und 2022 Einkommens- und Schenkungssteuern in Höhe von insgesamt rund 555 Millionen Euro hinterzogen haben. Offenbar erachten die Behörden den Unternehmer in Deutschland als steuerpflichtig. Denn seit 2014 hielt sich Usmanow wohl überwiegend am Tegernsee auf. Dort soll er einen Wohnsitz gehabt haben. Zeitweise war er auch im Münchner Stadtteil Bogenhausen gemeldet. Seit den Enthüllungen rund um die »Panama Papers« ist bekannt, dass der Stahl- und Medienunternehmer beträchtliches Vermögen und Gewinne aus Kapitalerträgen verschleiert haben könnte.

Der Oligarch Usmanow gilt als Unternehmer mit besonders engen Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Laut EU soll Usmanow bei Geschäften sogar zeitweise als Putins »Strohmann« gedient haben. In Interviews und mit allerlei sozialen Gaben inszeniert sich der Multimilliardär, den mein Kollege Michael Brächer porträtiert, »als Wohltäter und glühender Sportfan« .

Was könnte die heutigen Polizeiaktion am Tegernsee am Ende bringen? »Die Aktion mag wie ein Erfolg des Rechtsstaats erscheinen, doch in Wahrheit offenbart sie, wie schlecht Deutschland im Kampf gegen schmutziges Geld aufgestellt ist«, sagt mein Kollege Jörg Diehl. »Nur mit größter Mühe ist es den Behörden gelungen, überhaupt gegen einen einzigen Oligarchen vorzugehen. Zu mehr reichten weder Befugnisse noch Ressourcen. Berlin mag zwar den Anschein erwecken, Oligarchen zu sanktionieren . Die nötigen Kompetenzen und vor allem qualifiziertes Personal dafür gibt es aber bis heute nicht. Und das, obschon der Bundeskanzler öffentlich behauptet hat, die Sanktionen seien schon ›haarscharf‹ vorbereitet worden.«

3. Bei der Uno-Vollversammlung in New York wird auch die demnächst beginnende Klimakonferenz vorbereitet – wegen der Energiekrise sind viele Klimaschutzziele gefährdet

Im New Yorker Uno-Palast hat der derzeitige Uno-Generalsekretär António Guterres ein paar starke Sätze formuliert. »Unsere Welt steckt in großen Schwierigkeiten«, sagte er zur Eröffnung der Uno-Vollversammlung gestern. »Unser Planet brennt. Menschen leiden – und die Verletzlichsten leiden am meisten.« Viele Länder würden einen selbstmörderischen Kampf gegen die Natur führen, die Welt sei ein Opfer der Ausbeutung fossiler Rohstoffe.