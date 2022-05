Die Bluttat schockiert, doch sie überrascht kaum. »Im Land der politisch tolerierten Massaker«, schreibt Marc, seien selbst junge Schülerinnen und Schüler längst nicht mehr sicher. Vor zehn Jahren gab es bereits in Sandy Hook ein Grundschulmassaker, bei dem 20 Kinder und sechs Erwachsene starben. Der jetzige Präsident Joe Biden war damals Vizepräsident von Barack Obama. Schon damals blieb sein Kampf für eine Verschärfung des Waffenrechts erfolglos: Ein landesweites Verbot von Sturmgewehren scheiterte, auch dank des Widerstands texanischer Republikaner.

Seitdem, sagte Biden nun, habe es an Schulen mehr als 900 Schusswaffenvorfälle gegeben. »Warum?«, fragte heute er in seiner sehr emotionalen Ansprache. »Warum sind wir bereit, mit diesem Gemetzel zu leben? Wann, in Gottes Namen, werden wir der Waffenlobby die Stirn bieten?« Amerika scheint sich mit den sich ständig wiederholenden Gewaltorgien abgefunden zu haben. Es ist ein beispielloses zivilisatorisches Scheitern.

Vor Ausbruch der Coronapandemie habe ich in Rahmen eines Stipendiums zwei Monate in Denver, Colorado, gelebt und gearbeitet. Mein damals vierjähriger Sohn ging in einen örtlichen Kindergarten. Ich weiß noch, wie ich fassungslos die Unterschrift unter die Zusatzvereinbarung des Betreuungsvertrags setzte, in der – zugespitzt formuliert – festgehalten wurde, dass ich keine Schadensersatzansprüche an den Kindergarten stellen würde, sollte mein Junge während der regulären Betreuungszeit einem Amokläufer zum Opfer fallen. Was für eine verkommene Gesellschaft, in der schon kleine Kinder in Schulen und Kitas statt Brandschutzübungen das Verhalten beim Anrücken eines Schützen trainieren müssen.

»Ich bete für die Kinder, für die toten Erwachsenen und für deren Familien«, ließ Papst Franziskus heute wissen. Sein Herz sei gebrochen. Hoffentlich finden die Angehörigen der Kinder Trost in seinen Worten. Bundeskanzler Olaf Scholz twitterte unter anderem: »Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Hinterbliebenen der Opfer dieses unfassbaren Massakers, für das sich kaum Worte finden lassen.«

Die besten Worte fand bislang der Basketball-Trainer Steve Kerr. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag klang er wütend und verzweifelt. Kerr, eine amerikanische Basketball-Legende und Trainer der Golden State Warriors, wollte nicht über Sport sprechen. »In den letzten zehn Tagen wurden ältere schwarze Menschen in einem Supermarkt in Buffalo erschossen. Asiatische Kirchgänger wurden in South Carolina getötet«, zählte er auf. »Und jetzt haben wir ermordete Kinder in einer Schule. Wann tun wir etwas? Ich bin müde. Ich bin so erschöpft davon, hier hochzukommen und den zerstörten Familien zu kondolieren. Ich bin so erschöpft von... Entschuldigung! Ich bin die Gedenkminuten leid. Genug!«

Er hat so Recht.

2. Kriegsmüdigkeit

Ist Ihnen aufgefallen, dass in der gestrigen »Lage am Abend« der Krieg in der Ukraine nicht vorgekommen ist? Wie gerne würde ich verkünden können, dass Russland die Angriffe eingestellt hat, Waffenstillstand herrscht oder gar derzeit Friedensverhandlungen laufen. Dem ist leider nicht so.

Außenministerin Annalena Baerbock warnte heute vor einer »Kriegsmüdigkeit« in den westlichen Staaten. »Wir haben einen Moment der Fatigue erreicht«, sagte die Grünen-Politikerin in Kristiansand nach Abschluss des Ostseerats. Die Sanktionen gegen Russland und die Hilfen für die Ukraine müssten aufrechterhalten bleiben. Eine wachsende Skepsis hänge auch daran, dass der russische Angriffskrieg zu höheren Preisen bei Energie und Nahrungsmitteln führe. Dies sei aber genau die Taktik von Russlands Präsident Wladimir Putin. Daher sei es so wichtig, an der Unterstützung der Ukraine festzuhalten. (Lesen Sie hier den News-Blog zur Ukraine-Krise).