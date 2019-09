hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Thomas Cook ist pleite

Es ist der älteste Reisekonzern der Welt, der zweitgrößte Europas, jetzt ist er pleite: Thomas Cook hat ein Konkursverfahren eingeleitet. Diese Nachricht sorgte am Montag bei zahlreichen Urlaubern für große Aufregung. Betroffen sind insgesamt 600.000 Touristen. Etliche müssen nun ihre Reise abbrechen - oder können sie gar nicht erst antreten (hier geht es zu Reaktionen im Video).

Auch deutsche Tochterunternehmen stehen nun vor Problemen. Die Veranstalter Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours und Thomas Cook Signature haben ihr Angebot komplett gestoppt. Die Fluggesellschaft Condor darf Reisende, die über Thomas Cook einen ihrer Flüge gebucht haben, gar nicht mehr in den Urlaub bringen - aus rechtlichen Gründen. Rückflüge hingegen sind nicht betroffen, denn die Rückreise ist abgesichert.

Steve Parsons/ DPA Gatwick: Geschlossene Check-in-Schalter am zweitgrößten Flughafen Londons

Was muss ich sonst noch wissen, wenn ich gerade mit Thomas Cook im Urlaub bin? Was passiert mit einer noch anstehenden, aber bereits gebuchten Reise? Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie hier.

Gerade für Condor ist die Lage auch wirtschaftlich kompliziert. Das Unternehmen will alles versuchen, um den eigenen Betrieb aufrechtzuerhalten, braucht dafür aber viel Geld vom Bund. Es droht ein zweiter Fall Air Berlin. Es könnte aber auch Gewinner der Pleite geben: Spekulanten, die auf das Aus von Thomas Cook gesetzt haben, hoffen nun auf Millionengewinne.

Das Zitat des Tages: "Die Grünen sollten ihre Position nicht überschätzen"

Das Klimaschutzpaket hat am Freitag für viel Aufsehen gesorgt - und für viel Kritik. Auch den Grünen gehen die Maßnahmen, die die Große Koalition beschlossen hat, nicht weit genug. Deshalb will die Partei ihren Einfluss im Bundesrat nutzen und "mehr herausholen". Das stößt auf Widerstand. Wirtschaftsminister Peter Altmaier warnte die Grünen vor Selbstüberschätzung: "Die Grünen haben im Bundesrat keine Mehrheit. Deshalb sollten sie ihre Position nicht überschätzen, sonst gefährden sie das Klimapaket", sagte er. Bei "Anne Will" wurde er zum Verteidigungsminister des Klimapakets. Grünen-Chef Robert Habeck geriet unterdessen in die Kritik - wegen einer Wissenslücke bei der Pendlerpauschale.

NDR/Wolfgang Borrs Peter Altmaier (2.v.l.) am Sonntagabend bei "Anne Will" (r.)

News: Was Sie heute wissen müssen

Uno-Generalsekretär Guterres lädt zum Klima-Kurzgipfel: Regierungsvertreter aus aller Welt stellen in New York ihre Pläne vor, wie sie die Erderwärmung bekämpfen wollen. Was hat es mit dem Treffen auf sich und was ist zu erwarten?.

Regierungsvertreter aus aller Welt stellen in New York ihre Pläne vor, wie sie die Erderwärmung bekämpfen wollen. Was hat es mit dem Treffen auf sich und was ist zu erwarten?. Oberstes Gericht entscheidet am Dienstag über Zwangspause des Parlaments: Greift der Supreme Court in den Streit zwischen Parlament und Premierminister Johnson ein? Eine erste Erklärung des Supreme Courts war am Montag mit Spannung erwartet worden. Jetzt ist klar: Eine Entscheidung wird es erst am Dienstag geben.

Greift der Supreme Court in den Streit zwischen Parlament und Premierminister Johnson ein? Eine erste Erklärung des Supreme Courts war am Montag mit Spannung erwartet worden. Jetzt ist klar: Eine Entscheidung wird es erst am Dienstag geben. Iran verkündet Freigabe von britischem Öltanker: Mehr als zwei Monate hielt die Islamische Republik das Schiff "Stena Impero" fest. Nun darf es einem Regierungssprecher zufolge das Land verlassen.

Mehr als zwei Monate hielt die Islamische Republik das Schiff "Stena Impero" fest. Nun darf es einem Regierungssprecher zufolge das Land verlassen. "Game of Thrones" und "Fleabag" triumphieren bei Emmys: Bei der Verleihung der wichtigsten TV-Auszeichnung gab es viele erste Male - und einen Rekord. Die Analyse zur Emmy-Verleihung.

REUTERS Emmy-Gewinner bei der Gala in Los Angeles

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Ein Prosit der Gemütlichkeit: Jetzt passen S' auf, setzen S' sich her: Warum wir uns wegen der Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung nicht die geringsten Sorgen machen müssen, erklärt Stefan Kuzmany in seiner Kolumne.

Sie raten nie, wen Harald Schmidt heute beim Frühstück gesehen hat: Unser Videokolumnist weiß, wie anstrengend es ist, wenn man im Hotel von Fans angesprochen wird. Deswegen konnte er sich gerade noch zurückhalten, als er selbst zum Groupie wurde.

DER SPIEGEL Harald Schmidt wird zum Groupie

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Was macht eigentlich Linda Teuteberg? Freundlich im Auftritt, hart in der Sache, so soll die neue Generalsekretärin die FDP aus ihrer Krise bringen. Bislang ohne Erfolg.

Jan Böhmermann - der Narr macht Ernst: Er wurde vom Spaßmacher zum Aktivisten und zur Hassfigur der Rechten. Doch wie witzig kann eine moralische Instanz sein?

Matthias Jung / DER SPIEGEL Jan Böhmermann: Mischung aus Komik und Ernst macht seine Kunst aus

Was, wenn die Superviren sich gegen uns wenden? Gentechnik soll in der Landwirtschaft helfen, Nutzpflanzen gegen Extremwetter oder Krankheiten immun zu machen. Forscher setzen also auf Kreaturen aus dem Labor - und planen den größten Freisetzungsversuch der Geschichte.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: Die Emmy-Awards sollten schon einmal als erste Abendempfehlung dienen. Klicken Sie sich einfach durch unsere Fotostrecke mit allen Gewinnern. Sie haben lieber Lust auf einen Kinofilm als auf die nächste Serie? Oder können sich nicht recht zwischen beidem entscheiden? Dann könnte sich "Downton Abbey" anbieten. Ursprünglich war das eine britische Erfolgsserie. Aber seit Donnerstag läuft eine Filmfassung in den Kinos - mit Erfolg: Der Film hat sich an die Spitze der beliebtesten Neustarts gesetzt. In den USA führt das Werk sogar die Kinocharts an.

Universal Pictures Szene aus der Filmfassung von "Downton Abbey"

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.