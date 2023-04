Bereits am Mittwoch hatte der 69-jährige Erdoğan krankheitsbedingt mehrere Wahlkampftermine abgesagt. Gesundheitsminister Fahrettin Koca begründete seine Abwesenheit mit einer »infektiösen Gastroenteritis«. Am Dienstagabend brach der türkische Staatschef ein Live-Interview im Fernsehen ab. Anschließend sagte er, er habe sich zu Beginn der Woche einen Magen-Darm-Virus zugezogen. Heute musste Erdoğan einen weiteren Termin mitten im Wahlkampf canceln, eine Brückeneinweihung.

Am 14. Mai muss sich Erdoğan der Wahl stellen. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu oder einen Sieg des sozialdemokratischen Herausforderers voraus. Schon jetzt können Türkinnen und Türken, die in Deutschland leben, ihre Stimmen abgeben. Meine Kollegin Katrin Elger beobachtet die politische Lage seit Langem, bereits im Februar sagte ihr ein Regierungsgegner: »Wir hoffen alle, dass Erdoğan endlich abtritt. Aber ich bin sicher, unsere Landsleute in Deutschland werden es vermasseln.« Nun sieht es tatsächlich so aus, als könnten die Türken in Deutschland bei einem knappen Ergebnis über Erdoğans Zukunft entscheiden – vor allem die Türkinnen. »Der Präsident setzt besonders auf die Frauen«, sagt Katrin, die Wahlkampftermine in Köln und Hamburg besucht hat. »Es ist verstörend, wie kritiklos manche ihn verehren.«

3. Die Gewissensfrage

Wahrscheinlich haben Sie den Namen Miriam Block noch nicht so oft gehört. Sie ist Grünen-Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft, votierte kürzlich bei einer Abstimmung entgegen der Parteilinie mit der Opposition und berief sich dabei auf ihr Gewissen. Es ging um die Einsetzung eines NSU-Untersuchungsausschuss (PUA) in Hamburg. Im Streit darüber wäre die rot-grüne Landesregierung beinahe zerbrochen. Die Koalition hing »am seidenen Faden«, wie mehrere führende Hamburger Grüne dem meinen Kollegen Ansgar Siemens, Serafin Reiber Florian Bayer und bestätigten.