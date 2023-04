Mitte März sprachen meine Kolleginnen und Kollegen noch mit seiner Tochter. Seit zweieinhalb Jahren kämpft Gazelle Sharmahd um das Leben ihres Vaters Jamshid Sharmahd. Der deutschiranische Ingenieur wurde 2020 vom iranischen Geheimdienst entführt, als er auf einer Geschäftsreise in Dubai einen Zwischenstopp machte. Die Machthaber in Teheran hatten ihn seit Jahren im Visier, er betrieb einen Radiosender und eine Website, auf der Menschen über die Lage in Iran berichten konnten.

In Iran wird Sharmahd vorgeworfen, Anführer einer Terrorgruppe zu sein und als solcher für Attentate mit Hunderten Toten in Iran verantwortlich zu sein. Deswegen soll er sterben: Sein Todesurteil ist bestätigt, jede Minute kann Sharmahd am Galgen in Iran aufgehängt werden.

Meine Kollegin Susanne Koelbl schreibt in ihrem Kommentar über die Entsetzlichkeit dieses Vorgangs. »Denn gesetzmäßig war am Verfahren gegen diesen Mann so gut wie nichts«, so Susanne. »Nicht rechtmäßig war Sharmahds Entführung am Flughafen. Nicht rechtmäßig war seine Folter im Gefängnis, die Verhöre ohne unabhängigen Anwalt, der Ablauf der Verhandlung, die grundlegende Standards internationalen Rechts ignorierte.«

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat deutlich gemacht, dass Sharmahds Hinrichtung für Iran einen politischen Preis haben würde. Die Europäische Union verhängte gegen einige Kommandeure der mächtigen Revolutionswächter in Iran Sanktionen. Während Sharmahds Leben zur Verhandlungsmasse internationaler Politik geworden ist, ist völlig unklar, ob ihm selbst das noch etwas bringt. Es sei wahrscheinlich, schreibt Susanne Koelbl, dass er sterben wird.

