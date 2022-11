Am Wochenende ereignete sich mitten in der belebtesten Fußgängerzone Istanbuls ein verheerender Anschlag, bei dem sechs Menschen starben. Und so zynisch das klingen mag: Auch dieser Anschlag dürfte Erdoğan bei seinem Bestreben, 2023 erneut als Gewinner über die Ziellinie zu gehen, eher nützen als schaden.

Das türkische Innenministerium macht die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und deren syrischen Ableger, die YPG, verantwortlich. Die PKK wies die Anschuldigungen zurück. Ein Sonderkommando der Polizei stürmte eine Wohnung in Istanbul und präsentierte eine Frau als Verdächtige. Der türkische Innenminister Soylu gab den USA eine Mitschuld an dem Attentat, weil diese in Syrien im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat« mit der YPG kooperiert. Und so verbat sich die türkische Regierung auch jegliche Anteilnahme der USA. Als würde der Mörder als Erster am Tatort erscheinen, giftete Soylu in Richtung Amerika, als das Außenministerium sein Beileid aussprach.

Meine Kollegen Maximilian Popp und Şebnem Arsu berichten über den Anschlag und beschreiben eine Türkei auf Identitätssuche. 2016 kam es zu einem Putschversuch, anschließend gab es Massenverhaftungen von Oppositionellen und Journalistinnen und Journalisten, es folgte ein wirtschaftlicher Niedergang und eine Inflation, die im Oktober einen Wert von über 80 Prozent erreichte.

Zuletzt punktete Erdoğan wieder, weil er beim Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine vermittelte. Jetzt kann er den Anschlag zum Vorwand nehmen, wieder gegen Oppositionelle vorzugehen.

2. Blockade zulasten der Bedürftigen?

Es war eine Abfuhr mit Ansage: Stolz präsentierte die Ampelkoalition kürzlich noch die Nachfolge von Hartz IV, das sogenannte Bürgergeld. Es sollte gerechter sein, es sollte mehr Geld für Bedürftige geben, es sollte das miese Image der Sozialleistung abstreifen. (Worum es im Detail geht, erklären wir hier.)