Heute haben sie mal wieder geklebt. Aktivisten der Klimaprotestgruppe »Letzte Generation« nahmen sich in Berlin die Zentralen der Ampelparteien SPD, FDP und Grüne vor. (Hier mehr dazu.)

So klebten sich drei Menschen an die Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte und klatschten Farbe auf die Fassade und ein Auto. Am Willy-Brandt-Haus, der SPD-Zentrale in Kreuzberg, entleerten zwei Frauen einen Feuerlöscher und beschmierten die Fassade. In einem Gebäude, das die FDP nutzt, klebten sich zwei Personen am Hauseingang fest.

Die Leute der »Letzten Generation« teilten zu den Aktionen ihre Überlegungen zur Farbwahl mit: »Orange Farbe wird durch Warnwesten und Banner viel mit der ›Letzten Generation‹ in Verbindung gebracht, aber auch mit orangen Gefängnisoveralls«, hieß es. »Die Todesspirale aus Klimakipppunkten beginnt sich bereits zu drehen und keine der Parteien hat einen Plan, das noch in den Griff zu bekommen«, verkündete die Protestgruppe.

Das ist, was die Wahl der Metaphern angeht, etwas waghalsig und kippelig formuliert, allerdings durchaus einleuchtend. Mir sind die Aktionen der meist jungen Klimaaktivistinnen und -aktivisten grundsätzlich verständlich. Die Kritik, dass das Anliegen der Protestler ja schon sehr viel Aufmerksamkeit habe, geht meiner Meinung nach in die Irre: Es ist den Protestierenden weniger an Aufmerksamkeit gelegen als an der Aufforderung zum schnellstmöglichen Handeln. Da sind Parteizentralen sicher eine bessere Klebe-Adresse als die Rahmen von in Museen aufgehängten Gemälden.

Meine Kulturressort-Kollegin Ulrike Knöfel ist Kunstkritikerin, hält sich viel in Museen auf und hat sich mit den Protesten der Klimaaktivisten schon mehrmals beschäftigt. Sie bezeichnet die jüngsten Aktionen als »Streetart reloaded« und sagt: »Immerhin sind Farbwerfer auf Parteizentralen harmloser als Straßenblockaden, die Krankenwageneinsätze behindern, oder als die Aktivistenhappenings in Museen, bei denen Risiken und Nebenwirkungen für jahrhundertealte Kunst eben doch nicht ausgeschlossen sind.«

Meine Kollegin Sophie Garbe hat einen Kommentar zu den Klimaprotesten – und sie beschäftigt sich klug und ausgeruht mit den Reaktionen auf die Proteste. »Die Debatte ist von einer Aggressivität und Enthemmung geprägt, die kaum noch im Verhältnis zum tatsächlichen Geschehen steht«, stellt sie fest. Die Protestierenden würden von Menschen, die ihre Aktionen ablehnen, als Terroristen und Extremisten bezeichnet. »In Bezug auf die Klimaaktivistinnen und -aktivisten scheint keine Beschreibung zu krass und keine Bestrafungsfantasie zu haarsträubend zu sein.« Die überkochende Wut auf die Aktivisten offenbare etwas Tieferliegendes. Die Protestaktionen seien ein willkommener und konsensfähiger Anlass geworden, sich in der eigenen Abwehrhaltung bestätigt zu fühlen: Juhu, diese »Chaoten« und ihre Forderungen muss niemand mehr ernst nehmen. »Offenbar ärgern sich viele Leute einfach lieber über die Grenzübertretungen der Klimaschützer als darüber, dass die Regierung ihr eigenes Klimagesetz bricht«, schreibt Sophie. »Diese kollektive Vermeidungstaktik wird langfristig wohl weitreichendere Konsequenzen haben als die aktuellen Proteste.«

Und hier ein Kommentar meiner Kollegin Sophie Garbe: Der Zorn gibt ihnen recht

3. Der Deutsche Fußball-Bund muss wohl viele Millionen Euro Steuern nachzahlen – und könnte den Status der Gemeinnützigkeit verlieren