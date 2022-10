Was heute sonst noch wichtig ist

Belarus streicht deutschem EU-Botschafter das Visum: Dirk Schuebel war drei Jahre lang EU-Vertreter in Minsk, nun muss er seinen Posten räumen: Das belarussische Regime hat sein Visum gestrichen. Der Botschafter hinterließ einen Abschiedsbrief.

Stornierungswelle trifft den Wohnungsbau: Material und Energie kosten immer mehr – und auch die Kreditzinsen steigen stark: Oft rechnet sich der Bau neuer Wohnungen nicht mehr. Die Branche verzeichnet deutlich mehr stornierte Projekte.

In Biosupermärkten bleiben die Kunden aus: In der Krise sparen viele Konsumenten an hochpreisiger Ware. Biosupermärkte, Naturkostläden und Reformhäuser verzeichnen dramatische Einbußen. Beliebt sind Bioprodukte trotzdem – nur eben billigere.

Habeck warnt Lindner im AKW-Streit: Wirtschaftsminister Robert Habeck wirft FDP-Chef Christian Lindner die Blockade des Streckbetriebs der Atommeiler vor. Lindner pokert. Er will mehr. Kommt es nun zum Showdown?

Meine Lieblingsgeschichte heute: Über tote Mücken und lebende Hunde

»Homo homini lupus est.« Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Wissen Sie, von wem dieses Zitat stammt? Kleiner Tipp: Vom Staatstheoretiker Thomas Hobbes, der es als Sinnbild für den »menschlichen Naturzustand« verwendete, ist es nicht. Sollten Sie in Nordrhein-Westfalen wohnen, erzählen Ihnen womöglich bald Ihre Kinder, dass der berühmte Wolf-Vergleich dem Komödiendichter Titus Maccius Plautus zugeschrieben wird, der 250 Jahre vor Christus lebte.

Ab Sommer 2023 steht in Grundschulen in NRW Philosophie auf dem Stundenplan. Schon ab der ersten Klasse werde das neue Schulfach »Praktische Philosophie« als Alternative zum Religionsunterricht angeboten, heißt es aus dem Schulministerium in Düsseldorf. Meine Kollegin Miriam Olbrisch aus dem SPIEGEL-Deutschlandressort hat sich mit dem Englisch- und Philosophielehrer Sebastian Vieth darüber unterhalten, was die Grundschüler in dem Fach künftig lernen werden.

Offenbar sollen sie weder Aristoteles oder lateinische Lebensweisheiten zitieren können. »Mit den Kindern üben wir vor allem Philosophie im Dialog«, sagt Vieth. Das habe schon Sokrates so gemacht: »Er stellte so lange Fragen, bis das Gegenüber zu neuen Erkenntnissen gelangte.« Man könne die Grundschüler zum Beispiel fragen: »Was spricht für und was gegen die Haltung von Nutztieren? Warum töten wir Mücken, Hunde aber nicht? Warum darf man nicht klauen? Aber auch: Wer bin ich?«

Eine Frage, auf die man vermutlich auch als Erwachsener immer wieder neue Antworten finden kann.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Warum töten wir Mücken, Hunde aber nicht?

Was wir heute bei SPIEGEL+ empfehlen