Heute hat der ukrainische Historiker Kyrylo Tkachenko eine Erwiderung geschrieben, die es in sich hat: »Warum glaubt ihr Deutschen, dass wir Ukrainer den Krieg nicht gewinnen können?«, fragt er. Der »Meinungspazifismus« vieler Intellektueller blende das Schicksal der Menschen in der Ukraine aus. »Trotz der Versicherungen, man wolle das Blutvergießen beenden, spielen die Leben der Ukrainer in diesen Briefen und Aufsätzen keine Rolle. Und schon gar nicht deren Wünsche, Hoffnungen, Zukunftspläne«. Ob sich Soziologen wie Rosa überhaupt die Frage stellten, »wie ein Menschenleben in den an Russland abzutretenden Gebieten aussehen soll«, wagt Tkachenko anzuzweifeln. »Hauptsache, man hat seinen ›Frieden mit Russland‹ in einem gut beheizten Wohnzimmer« .

Das größte Problem an diesem vermeintlichen deutschen Pazifismus sei aber seine Einstellung zum Völkerrecht. »Die friedliche Ordnung im Nachkriegseuropa basiert darauf, dass alle europäischen Staaten sich dazu verpflichten, die gegenseitigen Grenzen zu respektieren«, schreibt Tkachenko. Eine gewaltsame Verschiebung von Grenzen in Europa sei kein Kavaliersdelikt. Deshalb könne man auch nicht mit Russland verhandeln und freiwillig ukrainische Gebiete an Putin abgeben.

»Russland soll aus diesem Krieg mit Gebietsgewinnen auskommen? Wunderbar!«, schreibt Tkachenko, »dann sollen die deutschen Meinungspazifisten sich dafür einsetzen, Dresden und Umgebung an Russland abzutreten. Warum auch nicht? Historisch gesehen ist Ostdeutschland dem sowjetischen Einflussbereich fast zeitgleich entfallen, als die Ukraine ihre Unabhängigkeit erlangte.« Außerdem gebe es »im Freistaat Sachsen genügend Rechtsextreme – das Bundesland wäre somit ein gutes Ziel für die russischen Entnazifizierungs-Bemühungen«, schreibt er sarkastisch.

Ein schönes Gedankenspiel. Jedenfalls für Leserinnen und Leser, die nicht aus Sachsen kommen.

Lesen Sie hier den Gastbeitrag von Kyrylo Tkachenko: Warum glaubt ihr Deutschen, dass wir Ukrainer den Krieg nicht gewinnen können?

