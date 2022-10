1. Deutschland heizt, Putin reizt

An diesem Montag dauert der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine bereits 250 Tage. Zu Beginn der neuen Woche hat Putins Armee wieder zahlreiche Städte mit Raketen beschossen. Auch in der Hauptstadt Kiew, in Charkiw und Saporischschja waren Explosionen zu hören. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich in Schutzbunkern und anderen Räumen in Sicherheit zu bringen. Es gab Berichte über Stromausfälle, in Kiew sollen 350.000 Haushalte ohne Strom sein, große Teile der Bevölkerung sind zudem von der Wasserversorgung abgeschnitten. »Für den Fall der Fälle sollten Sie sich in den nächstgelegenen Trinkhallen und Verkaufsstellen mit Wasser eindecken«, schrieb der Bürgermeister Vitali Klitschko in einer Nachricht auf Telegram.

Russland hatte erklärt, besonders die Energieinfrastruktur des Nachbarlands ins Visier zu nehmen. Die Ukraine spricht von »Energieterror« mit dem Ziel, die Menschen in Dunkelheit, Kälte und Angst zu stürzen und so in die Flucht in die EU zu treiben.