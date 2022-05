Zum ersten Mal seit Beginn der völkerrechtswidrigen Invasion Russlands in der Ukraine ist heute ein Soldat der Kremltruppen von einem Gericht in Kiew für seinen Taten verurteilt worden .

Wenn vor Gericht Kriegsverbrechen verhandelt werden, mag das ein Triumph des Rechtsstaats über die barbarische Natur des Menschen sein. Die Prozesse wirken nur leider oft seltsam kleinlich. Zum einen kann kein noch so drakonisches Strafmaß die Gräuel eines willkürlichen Vernichtungsfeldzugs oder eines Völkermords wiedergutmachen. Zum anderen sitzen auf der Anklagebank häufig nicht die wahren Brandstifter und Kriegstreiber, sondern das ihnen untergebene Personal, also das Kanonenfutter.

Dieser Landstrich will zu Russland gehören – warum? Die Separatistenrepublik Südossetien, die im Norden von Georgien liegt, will sich mit Moskau vereinigen und plant ein Referendum. Doch es spricht wenig dafür, dass Putin jetzt an einer Annexion interessiert ist .

Es ist sicher richtig, dass die Verurteilung eines einfachen russischen Soldaten das Böse, also die Übel des Ukrainekriegs, nicht wieder gut macht. Dennoch ist es der Anfang eines Weges in eine hoffentlich zivilisierte Zukunft. In der eines Tages womöglich auch die wahren Verursacher des Krieges in der Ukraine auf der Anklagebank sitzen.

Sicher werden sich auch einige schöne »Fototermine« auf Scholz Afrikareise ergeben, die der Kanzler ja laut eigener Aussage eigentlich vermeiden möchte, weswegen er immer noch nicht nach Kiew gereist ist. Statt ihm aber nun diese Diskrepanz aus Worten und Taten sogleich aufs Brot zu schmieren, könnte man den Kanzler auch einfach mal loben. So hält es jedenfalls der FDP-Politiker Harald Christ in einem Gastbeitrag für den SPIEGEL.

Der frühere FDP-Schatzmeister findet »manche schrille Kritik an Scholz« unzutreffend und unfair. »Seit Gründung der Bundesrepublik ist keine Regierung wenige Monate nach Amtsantritt so brutal von der Weltpolitik einge- und zeitweise überholt worden«, gibt Christ zu bedenken. Kein Kanzler und kein Koalitionär musste je in so kurzer Zeit alte Gewissheiten aufgeben. Eine aus demokratischen Wahlen hervorgegangene Regierung habe »gerade in Zeiten wie diesen einen gewissen Anspruch auf so etwas wie, ja, Respekt«.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich die deutsche Sicherheitspolitik erst zögerlich, dann in rasantem Tempo an die veränderten Rahmenbedingungen der euro-atlantischen Sicherheitsordnung anpassen müssen, findet auch der Sicherheitsexperte und Gastdozent an der Hertie School of Governance in Berlin, Markus Kaim. Dennoch übt er in seinem Gastbeitrag »Wenn Putin verliert…« Kritik an Scholz.

Das Ziel des Kanzlers »Russland darf nicht gewinnen, und die Ukraine darf nicht verlieren« bleibe unscharf und lediglich ein Minimalziel. Scholz müsse endlich ausbuchstabieren, was das genau heiße, und welche politischen und militärischen Schritte daraus erwachsen.

3. Vollgeweinte Taschentücher

Klimawandel, Ressourcenknappheit, Hungersnöte, Artensterben - und nun auch noch die Affenpocken, gegen deren Ausbreitung die britische Regierung heute eine dreiwöchige Quarantänepflicht für Betroffene verhängt hat.

Auch ohne den russischen Aggressionskrieg in der Ukraine steckt die Welt aktuell voller Probleme. Die internationale Gemeinschaft ist aus Sicht des Forschungsinstituts Sipri derzeit kaum in der Lage, diese gemeinsam anzugehen. Entsprechend berge eine gefährliche Mischung aus Umwelt- und Sicherheitskrisen derzeit komplexe Risiken für den Frieden auf der Welt. Auf dieses »neue Zeitalter der Risiken« seien Entscheidungsträger nicht vorbereitet, warnen die Friedensforscher aus Stockholm in einem heute veröffentlichten Bericht.

Weil ja alles immer noch nicht schlimm genug ist, sitzt auch der Held meiner Kindheit immer noch im Gefängnis. Seine zweieinhalb Jahre Haft wegen Straftaten im Insolvenzverfahren musste Boris Becker direkt nach der Verkündung des Strafmaß Ende April antreten. Das Londoner Wandsworth Prison ist nur wenige Minuten Autofahrt entfernt vom Centre Court in Wimbledon, wo Becker einst als 17-Jähriger triumphierte und schlagartig weltberühmt wurde.