Es ist ein bisschen trostlos und beschämend, dass sich die Medien und der Politikbetrieb der westlichen Welt in diesen Tagen fast täglich die gleiche trübe Frage stellen müssen: Was will Putin? Gestern hat der offensichtlich unberechenbare Mann im Kreml beschlossen, die Gaslieferungen Russlands an die Länder Polen und Bulgarien einzustellen – angeblich, weil die beiden EU-Länder nicht in Rubel bezahlen wollen. Das will Deutschland auch nicht. Aber welche Gefahren drohen, wenn auch in unserem Land wegen des Streits um Bezahlungsmodalitäten kein russisches Gas mehr ankommt. Droht eine Energiekrise?

Arbeiter an der Jamal-Gaspipeline (hier in Belarus)

Meine Kollegen Michael Brächer, Claus Hecking, Michael Sauga, Stefan Schultz und Gerald Traufetter schildern in ihrem Bericht , dass Russland in den Fällen Polen und Bulgarien nicht viel Geschäft zu verlieren hatte. Beide Staaten wollten die Verträge mit dem Staatsmonopolisten Gazprom sowieso zum Jahresende auslaufen lassen. Die Gaslieferungen waren zusammen 2021 nur etwa ein Viertel so hoch wie die an die Bundesrepublik. Deutschland ist der bedeutendste Abnehmer für russisches Gas weltweit. Und es ist ein wichtiges Transitland für Lieferungen in andere europäische Staaten wie die Niederlande. Die Mengen, die nach Europa verkauft werden, sind so groß, dass sich Russland mit einem umfassenden Lieferboykott selbst dauerhaft und schwer schaden würde.

In diesem Frühling füllen sich die deutschen Gasspeicher recht schnell, was vor allem daran liegt, dass das Wirtschaftsministerium kürzlich für 1,5 Milliarden Euro zusätzliches Gas gekauft hat. »Grundsätzlich bleibt aber das Problem, dass sich die Regierung bei einem russischen Lieferstopp entscheiden müsste, ob sie mit den verbleibenden Lieferungen die Speicher weiter auffüllt«, so die Kollegen, »oder vorläufig die Industrie komplett weiter versorgt. Denn für beides gleichzeitig dürfte die Versorgung ohne Russlands Teil nicht reichen.« Falls der Krieg sich in die Länge zieht und die Industrie voll beliefert wird, wäre im Herbst wohl nicht genug Gas in den Speichern, um die Wärmeversorgung aller Bürgerinnen und Bürger zu garantieren.

Obwohl westliche Politiker auf Putins Rubel-Forderung zunächst mit einer klaren Absage reagiert hatten, sucht die Gasbranche wohl hinter den Kulissen nach einer salomonischen Lösung – offensichtlich mit Rückendeckung der Politik, wie die Kollegen schreiben. »Firmen und Regierung stürzt die russische Nebeltaktik in ein Dilemma«, heißt es in der Geschichte. »Sie müssen versuchen, aus Putins Gaskapriolen möglichst schlau zu werden, damit man ihnen im Zweifel nicht vorwerfen kann, sie hätten zu wenig getan und sich dadurch angreifbar gemacht. Gleichzeitig können sie sich wohl mit logisch-rationalen Methoden gar nicht komplett absichern.«

Der Gaslieferstopp nach Polen und Bulgarien mache deutlich, »wie brenzlig die Situation auch in Deutschland ist«, sagt mein Kollege Gerald Traufetter. »Wenn Putin will, kann er auch Deutschland den Gashahn zudrehen. Anlässe braucht er dafür keine, er schafft sich welche. Die wirtschaftlichen Folgen wären für das Land ziemlich drastisch: Deutschland würde in die Rezession schlittern.«

Es ist zu fürchten, dass die Tage, in denen wir gezwungen sind, über den Willen des Angriffskriegers im Kreml zu mutmaßen, noch eine Weile weitergehen.

2. Elon Musks Firma Tesla ist erfolgreich – und entfernt sich doch von der Vision, umweltfreundliche Autos für jedermann zu produzieren.

Wie viele andere Menschen mit Medienanschluss bin ich mir nicht ganz klar darüber, ob ich mich über die fast täglich neuen Umtriebe des US-Amerikaners Elon Musk amüsieren oder ärgern soll. Als Entertainer ist Musk jedenfalls mindestens so begabt wie als Unternehmer. Seine Übernahme des Kurznachrichtendiensts Twitter ist nur eines von vielen spektakulären Ablenkungsmanövern, die einen manchmal vergessen lassen, dass einer der Hauptjobs des Mannes eigentlich darin besteht, Autos zu verkaufen.