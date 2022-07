Seit geraumer Zeit kursieren in der katholischen Kirche Gerüchte über eine angebliche schwere Erkrankung des Papstes und die Möglichkeit, dass er wie sein Vorgänger Papst Benedikt XVI. vorzeitig aus dem Amt scheiden könnte. Jetzt hat der Pontifex solchen Spekulationen eine Absage erteilt. »Das ist mir nie in den Sinn gekommen«, sagte das 85-jährige Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in einem heute veröffentlichten Interview. In dem Interview in seiner Residenz im Vatikan dementierte Franziskus auch Gerüchte, wonach er an Krebs erkrankt sein soll. Er scherzte, dass seine Ärzte »mir nichts davon gesagt haben«. Die Spekulationen bezeichnete der Papst als vatikanisches »Hofgeschwätz«.