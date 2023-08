In dem Interview wird ein Thema angesprochen, dem man sich bisher eher auf Zehenspitzen nähert: Wie soll der Angriffskrieg auf die Ukraine jemals enden? Vorstöße hat es in der Vergangenheit einige gegeben, sogar afrikanische Regierungschefs sind in die Ukraine und nach Russland gereist, vergeblich. Also stellt sich immer lauter die Frage: was nun?

Auch in Berlin stelle man sich auf einen langen, schlimmen Konflikt ein, verrät Gabujew. »Aber das sagen westliche Offizielle nur im Privaten, um die Ukraine nicht zu entmutigen«, meint er im Interview. Es ist ein nüchterner, realistischer Blick auf die Dinge, der wenig Mut macht, aber doch sehr wichtig ist. Man verlasse Gespräche mit ihm in der Regel deprimiert, gestand Gabujew meiner Kollegin Lina. Am Ende gibt es immerhin einen möglichen Ausweg, aber lesen Sie selbst!

2. Das laute Raunen

Etwas untergegangen ist heute eine Nachricht aus Den Haag, die zumindest in Ruanda für Entsetzen sorgt. Félicien Kabuga, mutmaßlich Hauptfinancier des ruandischen Völkermords von 1994, wird wohl bald freigelassen, ohne Verfahren. Der greise Mann, Ende 80, angeblich dement, sitzt in Den Haag in Untersuchungshaft, ein Uno-Tribunal wollte ihm dort den Prozess machen. Zuvor war er mehr als 20 Jahre lang auf der Flucht, bis ihn Ermittler endlich aufspüren und festnehmen konnten.