Augen zu und durch! Vermutlich ist das ein Impuls, den derzeit viele verspüren. Zu düster die Lage in den vielen Krisenherden dieser Welt. An diesem Dienstag zum Beispiel ist der 300. Kriegstag in der Ukraine. Russland hatte das Nachbarland am 24. Februar angegriffen. Frieden oder zumindest Friedensverhandlungen aber sind nach wie vor nicht in Sicht.

Immerhin scheinen die russischen Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine den Widerstandswillen der Menschen dort nicht geschwächt zu haben. »Ich glaube, diese strategische Bombenkampagne ist eindeutig gescheitert bei dem Versuch, den Willen der ukrainischen Bevölkerung zu brechen«, sagt Geoffrey Pyatt, Staatssekretär im US-Außenministerium und ehemaliger US-Botschafter in der Ukraine. Er kam vor drei Tagen von einem Besuch dort wieder. Gleichzeitig sei klar, dass mehr unternommen werden müsste, um der Regierung in Kiew beim Erhalt des Stromnetzes zu helfen.