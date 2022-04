1. Phrasen statt Führung

In Zeiten großer Verunsicherung sehnen sich viele Bürger nach klaren Ansagen und konkreten Taten. Dieses Bedürfnis bedienen zwei Grüne derzeit am besten: Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck führen jedenfalls den SPIEGEL-Regierungsmonitor, der die Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Regierung misst, mit großem Abstand zu Olaf Scholz an. Die beiden sind die gefühlten Kanzler Deutschlands. Auch, weil sie so gut über Gefühle sprechen können.

In Mariupol erlebe die Welt »ein Ausbluten, ein Aushungern einer Stadt«, erklärte beispielsweise Baerbock auf ihrer Auslandsreise nach Estland. Die Bundesregierung arbeite mit Hochdruck daran, dass es zur Bildung von humanitären Korridoren komme. Baerbock forderte Russlands Präsident Wladimir Putin auf, die Evakuierung der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol zu ermöglichen. »Es liegt in Putins Hand, diese Bombardierung dort entsprechend einzustellen und zu stoppen«, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag nach einem Treffen mit ihrer estnischen Amtskollegin Eva-Maria Liimets in der Hauptstadt Tallinn. »Die Lage ist nicht nur hochdramatisch, sie ist kaum zu ertragen.«

Vor sieben Wochen wurde die ukrainische Hafenstadt von russischen Truppen eingekesselt, seitdem ist die Stadt mitsamt eingeschlossenen Zivilistinnen und Zivilisten hart umkämpft.

Laut Mariupols Bürgermeister Wadym Bojtschenko seien getötete Einwohnerinnen und Einwohner Mariupols in Massengräbern außerhalb der Stadt entdeckt worden.

Was der gewählte Kanzler Olaf Scholz zum Grauen in der Ukraine sagt? Auf seiner Pressekonferenz am Dienstag bemühte auch er große Gefühle, die allerdings wie auswendig gelernt und aufgesagt wirkten: »Wir spüren unendliche Trauer über die Opfer und - auch das muss gesagt werden - große Wut auf den russischen Präsidenten und diesen sinnlosen Krieg.«

Ich schließe mich der Meinung der SPIEGEL-Kolumnistin Sabine Rennefanz an, die in Worten wie diesen nicht mehr als Sprechautomatensätze erkennen kann: »Es sind solche Phrasen, bei denen Inhalt und Form auseinanderklaffen, die einen bedeutenden Gehalt vortäuschen wollen, die aber leer sind. Große Wut? Herrscht hierzulande vor allem auf den Kanzler, der bei diesem Auftritt noch mal seine eigenen Scholzomat-Standards unterlaufen hat.«

Wie und ob Deutschland künftig »Waffen mit erheblicher Auswirkung« (O-Ton Scholz) an die Ukraine liefern werde, wusste nach Scholz Auftritt jedenfalls keiner so wirklich. Heute immerhin kündigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht eine Art Ringtausch an: Der Nato-Verbündete Slowenien soll dabei den noch in der Sowjetunion entwickelten T-72-Kampfpanzer an Kiew liefern, wie die Nachrichtenagenturen AFP und dpa aus Regierungskreisen erfuhren. Im Gegenzug bekommt die slowenische Armee dafür den Schützenpanzer Marder sowie den Radpanzer Fuchs aus Deutschland.

