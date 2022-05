Die Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft durch den Ukrainekrieg ist derzeit offenbar groß. Heute wurde bekannt, dass die Aufträge für die Industrie unerwartet stark eingebrochen sind . Der Krieg wirkt sich, wenig überraschend, auch auf die deutsche Konjunktur aus. Selbst der Ausblick für die nächsten Monate falle »gedämpft« aus, heißt es aus Robert Habecks Wirtschaftsministerium. Viele Unternehmen wollen die Preise erhöhen. Und seit Kriegsbeginn machen sich Lieferengpässe in vielen Firmen bemerkbar, die durch die Coronakrise beim wichtigen Handelspartner China noch verschärft werden.

»Besonders heikel wird es dort, wo wichtige Vorprodukte längst nicht mehr in Deutschland produziert werden und die Lieferanten in Russland sitzen«, schreibt mein Kollege Michael Kröger in einer Geschichte über von Lieferproblemen besonders betroffene Industriezweige . Unter anderem ist Ruß ein strategisch wichtiger Stoff. Aus Sicht von unkundigen Normalmenschen habe das schwarze, fettig-klebrige Zeug, das zum Großteil aus Kohlenstoff besteht, »im Alltag zwar einen eher schlechten Leumund«, so Michael. »Aber in der Wirtschaft ist es unverzichtbar.« Er kommt in der Produktion von Reifen oder Gummidichtungen, aber auch auf dem Bau zum Einsatz. Kosmetikhersteller nutzen Ruß, um ihren Mascarastiften die nötige Farbtiefe zu verleihen.

Rund 60 Prozent des Industrierußes kommen aus Russland. Zwar müht sich die deutsche Wirtschaft seit Wochen um Ersatz, doch die Kapazitäten in anderen Lieferländern reichen offenbar nicht aus, um die Lücke so einfach zu schließen. Nun hofft man auf Hersteller aus Indien, China oder Saudi-Arabien.

Immerhin gibt es einen erfreulichen Aspekt der Knappheit. »Womöglich erweist sich der Epochenwechsel auf mittlere Sicht auch als Segen«, schreibt der Kollege. Durch die aktuellen Nachschubschwierigkeiten »könnten sich am Markt ganz neue Verfahren etablieren, die darüber hinaus viel nachhaltiger sind als die bisher genutzten.«

2. Prominente Frauen berichten im SPIEGEL über Hasskommentare – anders als bei Männern geht es fast nie um Inhaltliches, sondern sogleich unter die Gürtellinie

Jeder Mensch, der sich mit dem Hasskommentar-Alltag im Internet beschäftigt, ist fast zwangsläufig nach der Frage für die Motive einer eher schwer erklärlichen Niedertracht konfrontiert. »Nichts ist so anstrengend wie die Ergründung der menschlichen Dummheit«, hat der französische Schriftsteller Gustave Flaubert behauptet, der das Internet natürlich nicht kannte, aber tatsächlich sehr viel über mögliche Ursachen der Bosheit und des Stumpfsinns nachdachte.

Meine Kolleginnen Dialika Neufeld, Nora Gantenbrink und Antje Windmann haben in einer ziemlich erschütternden Recherche Hassprotokolle erstellt . In ihnen berichten sieben prominente Frauen davon, wie sie die zunehmende Gewalt im Netz erleben, wie sie von Menschen attackiert werden, die ihnen Vergewaltigungen oder den Tod wünschen. Nach jeder Talkshow wisse sie, »es wird ein Shitstorm kommen«, berichtet zum Beispiel die feministische Bloggerin Kübra Gümüşay über ihre Erfahrung mit digitaler Gewalt. Jäh losbrechender Hass und Hetze im Netz können offenbar in Deutschland jeden treffen – vor allem aber jede.

Anders als bei Attacken auf männliche Ziele finde eine inhaltliche Auseinandersetzung bei den Angriffen gegen Frauen kaum statt, keine Kritik an politischen Positionen, an Tätigkeiten. »Bei Frauen geht es direkt unter die Gürtellinie«, sagt Josephine Ballon, Leiterin der Rechtsabteilung bei HateAid, einer Berliner Hilfsorganisation für Betroffene. Ein Drittel der Kommentare, mit denen sich Frauen an sie wenden, richtet sich allein gegen ihr Aussehen, allein gegen ihr Geschlecht. »Sowas sehen wir bei Männern nicht. Das ist ein ganz struktureller Unterschied«, so Ballon.